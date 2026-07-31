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迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即

越南电信局副局长阮英刚7月31日在越南科学技术部例行新闻发布会上表示，越南将及早把握机遇，主动部署6G技术，确保其符合国内实际条件与发展需求。迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即

迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即。图自Vietnam+
迈向6G时代：越南加速技术攻关 部署在即。图自Vietnam+

越通社河内——越南电信局副局长阮英刚7月31日在越南科学技术部例行新闻发布会上表示，越南将及早把握机遇，主动部署6G技术，确保其符合国内实际条件与发展需求。

他指出，电信技术研究具有跨国际的特殊性，并非一国之力可以独立完成，而是有赖于各国及全球电信网络体系。

阮英刚认为，凭借越南在4G和5G发展过程中积累的经验与成果，越南有望进一步缩短研发周期，尽早掌握并部署6G技术。

为参与6G技术研究、标准制定及技术掌握等环节，越南科学技术部已成立6G指导委员会，成员涵盖电信与频率管理机构、企业及高校，使各方从标准形成初期即参与其中。这也是企业和高校深度参与6G标准研究制定、及早掌握核心技术的重要机遇。

据电信局消息，目前越南各电信运营商已部署超过4万个5G基站，覆盖约92%人口，部署速度位居世界前列，体现出越南在技术掌握、网络部署及优化方面的能力。

此外，越南电信企业已成功掌握5G技术，按国际标准生产并实现5G设备商业化。在目前已部署的4万多个5G基站中，约有2500个由越南自主生产，占比6%。各电信企业力争未来进一步提高这一比例。（完）

越通社
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