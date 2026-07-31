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意大利威尔第歌剧院《茶花女》首次登陆河内剑湖剧院

7月30日晚，来自意大利的里雅斯特朱塞佩·威尔第歌剧院（Giuseppe Verdi di Trieste）的100多位艺术家在河内剑湖剧院上演了作曲家朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi）的经典歌剧 《茶花女》（La Traviata）。

意大利威尔第歌剧院《茶花女》首次登陆河内剑湖剧院。图自越通社
意大利威尔第歌剧院《茶花女》首次登陆河内剑湖剧院。图自越通社

越通社河内——7月30日晚，来自意大利的里雅斯特朱塞佩·威尔第歌剧院（Giuseppe Verdi di Trieste）的100多位艺术家在河内剑湖剧院上演了作曲家朱塞佩·威尔第（Giuseppe Verdi）的经典歌剧 《茶花女》（La Traviata）。

这是剑湖剧院首次与的里雅斯特朱塞佩·威尔第歌剧院合作，共同制作并演出这部世界歌剧艺术的杰作之一。

《茶花女》于1853年在威尼斯凤凰歌剧院首演，由朱塞佩·威尔第根据小仲马的戏剧《茶花女》改编创作。170多年来，这部作品在歌剧史上始终占有特殊地位，经常在世界各大著名舞台上演。

该剧讲述了薇奥莱塔·瓦莱里（Violetta Valéry）与阿尔弗雷多·杰尔蒙（Alfredo Germont）之间的悲剧爱情。为了阿尔弗雷多的家庭名誉，薇奥莱塔选择牺牲爱情，离开了心爱之人。当阿尔弗雷多得知真相归来时，薇奥莱塔已香消玉殒，为这个关于爱情、牺牲和社会偏见的故事画上了句号。

参与演出的有多位来自的里雅斯特朱塞佩·威尔第歌剧院的艺术家，其中玛丽亚·格拉齐亚·斯基亚沃（Maria Grazia Schiavo）饰演薇奥莱塔·瓦莱里，克洛迪安·卡恰尼（Klodjan Kaçani）饰演阿尔弗雷多·杰尔蒙。钢琴家瓦内萨·贝内利·莫泽尔（Vanessa Benelli Mosell）任指挥。的里雅斯特朱塞佩·威尔第抒情歌剧院交响乐团（Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste）参与演出。

剑湖剧院代表表示，制作《茶花女》不仅有助于将国际歌剧艺术精华带给越南观众，也标志着剧院在国际合作和专业艺术制作流程方面迈出了新步伐。

根据计划，《茶花女》将于7月31日晚在剑湖剧院进行第二场演出。（完）

越通社
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