越南劳动者在地震震中的高尚义举传遍日本媒体

越通社河内——日本多家媒体和电视台纷纷报道了5名越南劳动者在日本熊本县地震中勇敢救出一名90岁老人的感人事迹，其中高度评价当地越南人社群的互助精神。



据越通社驻东京记者报道，《赫芬顿邮报》日本版以“五名越南人在熊本地震中救出90岁老人”为题发表文章，并配发了救援过程的视频。

文章称，发现独居老人的房屋倒塌后，5名越南劳动者立即跑向现场。其中一人——黎辉俊分享道，当他们赶到时，听到了废墟下传来的呼救声。老奶奶被困在倒塌墙壁和门下的狭小空间内，但仍有生命迹象。



赫芬顿邮报》日本版在报道中写道，越南劳动者小组与当地居民协同配合，徒手并使用简易工具清理废墟，在余震频发的危险条件下成功将老人安全救出。该报援引黎辉俊在接受越通社采访时所说的话：“当时，没有人考虑自己的危险，大家心中只关心老奶奶是否安全。”



TBS电视台以“熊本地震：五名越南工人从倒塌房屋中救出90岁老奶奶”为题进行报道。报道称，在八代市，越南劳动者小组与当地民众合力清理碎石，成功将受困者救出。



与此同时，NHK于7月30日在《世界头条新闻》（Catch! Sekai no Top News）栏目中播出了这一感人故事。节目采用了VTV24的报道画面，讲述了越南青年小组从倒塌房屋中救出一名高龄奶奶的事迹。该视频随后在NHK World官方X账号上发布，引发众多网友热议，纷纷留言表达对越南劳动者小组义举的感激之情。



日本主流媒体广泛报道此事，传播了越南人社群的积极形象，彰显其仁爱、责任精神与在灾害中支援当地民众的担当。（完）



越通社