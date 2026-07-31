时政

2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛正式启动

7月31日下午，越南文化体育与旅游部与外交部在河内联合举行2027年越南亚太经合组织（APEC）会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。

2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。图自越通社
2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。图自越通社

越通社河内——7月31日下午，越南文化体育与旅游部与外交部在河内联合举行2027年越南亚太经合组织（APEC）会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。

越南外交部副部长黎氏秋姮在启动仪式上发表讲话时表示，越南主办2027年APEC会议是一项具有特别重要意义的外交活动，体现了APEC各成员经济体对越南的信任；同时彰显越南在亚太地区经济合作与一体化进程中不断提升的地位、作用与贡献。这也是越南向国际社会展现一个和平稳定、充满活力、积极创新、文化底蕴深厚、经济蓬勃发展、一向积极主动融入国际社会且致力于和平、合作与发展的越南形象的重要契机。她强调，设计2027年APEC会议标识及视觉识别系统具有特殊重要意义。这不仅将成为国际社会识别越南作为东道主的第一印象和重要标识，也将为2027年APEC 会议塑造统一、专业且富有特色的形象。

vnanet-potal-phat-dong-sang-tac-bo-nhan-dien-apec-viet-nam-2027-8925670.jpg
越南外交部副部长黎氏秋姮发表讲话。图自越通社

一个成功的标识不仅仅是一个精美的设计，更是以最凝练的视觉语言向亚太地区及国际社会讲述越南故事的载体，充分体现APEC合作、互联互通、创新和可持续发展精神，同时展现越南的文化特色及新阶段发展愿景。

越南外交部副部长黎氏秋姮

据主办方介绍，2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛面向越南国内组织、个人及在越合法居住工作的外国人士，每位参赛者提交作品数量不限。

在创意与内容方面，参赛作品须深刻体现APEC的合作精神——即促进亚太地区团结、增强韧性、推动经济互联互通与繁荣发展，同时全面展现越南文化底蕴深厚、富于创新、奋发进取的国家形象。标识设计须包含“APEC VIET NAM 2027”字样，不得使用国旗、国徽或地图元素。作品应具备高度的象征性、简洁性、现代感和独创性，不得抄袭；色彩搭配协调，辨识度高，便于在不同材质上印刷和宣传，且在黑白单色形式及与APEC官方标识并列使用时，仍能保持清晰、醒目的视觉效果。

vnanet-potal-le-phat-dong-cuoc-thi-sang-tac-mau-bieu-trung-va-bo-nhan-dien-hinh-anh-apec-viet-nam-2027-8925673.jpg
越南文化体育与旅游部副部长谢光东发表讲话。图自越通社

主办方将设立一等奖1名，奖金5000万越盾，并颁发获奖证书；安慰奖2名，每名奖金500万越盾，并颁发获奖证书。此外，获得一等奖的作品将作为制定2027年APEC会议官方视觉识别系统的重要依据。

本次大赛报名截止时间为2026年8月25日。纸质参赛材料请寄送至越南美术、摄影与展览局展览与应用美术处（河内市奠边坊高伯括街38号）；电子版材料请发送至电子邮箱phongtrienlam@gmail.com。（完)

越通社
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #2027年 #越南 #APEC会议 #标识 #视觉识别系统 #设计大赛 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

更多

越南过会主席陈青敏欢迎柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王正式访越。图自越通社

柬越双边合作新动力

柬埔寨王国国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）及国会高级代表团刚刚结束于7月27日至29日对越南进行为期3天的正式访问。此次访问旨在本着“以人为本”的精神，按照“睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定”的方针，继续培育和巩固两国之间更加紧密与坚实的友谊与合作。

越南完善面向外国人的数字生态体系

越南完善面向外国人的数字生态体系

如今，办理居留登记、申请电子签证（e-Visa）、申办电子身份认证以及在线办理各项行政手续，均可通过数字化平台便捷完成。对于广大外国人而言，这些变化不仅让他们来越学习、工作和生活更加便利，也折射出越南贯彻落实第57号决议、推进数字化转型取得的阶段性成果。

越南外交部副部长黎氏秋姮与参加2026年越南夏令营的侨胞代表合影留念。图自越通社

发挥海外越南人资源——从外交先锋作用到地方发展动力

旅居海外的超过650万名越南同胞拥有极其特殊的地位。他们是民族不可分割的一部分，既是经济、知识、科学技术、治理经验、合作网络等方面的重要资源，也是受关爱、保护的对象，更是连接国际资源与国家及各地方发展需求的重要力量。

越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇。图自越通社

坚决维护国家主权 促进国家利益 拓展合作与发展空间

在越南第三十三次外交工作会议和第二十二次全国外事工作会议（8月1日至7日）召开前夕，越共中央委员、外交部常务副部长阮明宇就近年来越南边界领土工作取得的重要成果，以及下一阶段坚决维护国家主权、促进国家利益、巩固和平、拓展合作与发展空间的重点方向接受了媒体的采访。

美国海军航母编队访问岘港市。图自越通社

美国海军航母编队访问岘港市

经越南政府批准，美国海军编队包括“乔治·华盛顿”（USS George Washington）号航空母舰及两艘护航舰艇——“罗伯特·斯莫尔斯”号巡洋舰（CG 62）和“肖普”号驱逐舰（DDG 86）7月30日上午停靠岘港市仙沙港，开始对越南进行从7月30日至8月5日的访问。这是美国航母第四次到访越南。

越南外交部副部长黎氏秋姮向取得杰出成就的名誉领事颁发了“致力于越南外交事业”纪念章和外交部长的奖状。图自越通社

扩大名誉领事网络 服务国家新纪元发展事业

扩大越南驻外名誉领事体系的规模并提升其运行成效是加强领事保护工作、促进经济外交、吸引国家发展资源的重要举措之一。这一内容在2026年7月30日于广宁省举行的第二次越南社会主义共和国驻外名誉领事会议上得到强调。