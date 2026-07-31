2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛正式启动

越通社河内——7月31日下午，越南文化体育与旅游部与外交部在河内联合举行2027年越南亚太经合组织（APEC）会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。



越南外交部副部长黎氏秋姮在启动仪式上发表讲话时表示，越南主办2027年APEC会议是一项具有特别重要意义的外交活动，体现了APEC各成员经济体对越南的信任；同时彰显越南在亚太地区经济合作与一体化进程中不断提升的地位、作用与贡献。这也是越南向国际社会展现一个和平稳定、充满活力、积极创新、文化底蕴深厚、经济蓬勃发展、一向积极主动融入国际社会且致力于和平、合作与发展的越南形象的重要契机。她强调，设计2027年APEC会议标识及视觉识别系统具有特殊重要意义。这不仅将成为国际社会识别越南作为东道主的第一印象和重要标识，也将为2027年APEC 会议塑造统一、专业且富有特色的形象。



越南外交部副部长黎氏秋姮发表讲话。图自越通社

一个成功的标识不仅仅是一个精美的设计，更是以最凝练的视觉语言向亚太地区及国际社会讲述越南故事的载体，充分体现APEC合作、互联互通、创新和可持续发展精神，同时展现越南的文化特色及新阶段发展愿景。 越南外交部副部长黎氏秋姮

据主办方介绍，2027年越南APEC会议标识及视觉识别系统设计大赛面向越南国内组织、个人及在越合法居住工作的外国人士，每位参赛者提交作品数量不限。



在创意与内容方面，参赛作品须深刻体现APEC的合作精神——即促进亚太地区团结、增强韧性、推动经济互联互通与繁荣发展，同时全面展现越南文化底蕴深厚、富于创新、奋发进取的国家形象。标识设计须包含“APEC VIET NAM 2027”字样，不得使用国旗、国徽或地图元素。作品应具备高度的象征性、简洁性、现代感和独创性，不得抄袭；色彩搭配协调，辨识度高，便于在不同材质上印刷和宣传，且在黑白单色形式及与APEC官方标识并列使用时，仍能保持清晰、醒目的视觉效果。



越南文化体育与旅游部副部长谢光东发表讲话。图自越通社

主办方将设立一等奖1名，奖金5000万越盾，并颁发获奖证书；安慰奖2名，每名奖金500万越盾，并颁发获奖证书。此外，获得一等奖的作品将作为制定2027年APEC会议官方视觉识别系统的重要依据。



本次大赛报名截止时间为2026年8月25日。纸质参赛材料请寄送至越南美术、摄影与展览局展览与应用美术处（河内市奠边坊高伯括街38号）；电子版材料请发送至电子邮箱phongtrienlam@gmail.com。（完)

