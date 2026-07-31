艺术演出《河内故事——很河内的一天》亮相在即 为游客带来全新的沉浸式体验

越通社河内——7月30日晚，升龙歌舞剧院在河内举行艺术演出《河内故事——很河内的一天》。



据主办方介绍，该节目将于每周五晚20时定期上演，致力于打造成为颇具首都浓郁特色的文化产品，为国内外游客和广大市民带来全新的沉浸式体验。



《河内故事——很河内的一天》是由河内市文化体育局指导打造的又一高品质艺术演出项目，也是继《河城朝曲雅韵》之后推出的又一精品文艺节目。



以音乐、舞蹈和舞台表演艺术为载体，融合现代舞台科技，生动再现了河内从晨曦初露到夜色阑珊的城市脉动。独弦琴、筝琴、竹笛、欢鼓等熟悉声音，与影像、灯光及精彩演出交相辉映，从生活的不同侧面生动勾勒出河内独具魅力的城市风貌。



节目的一大亮点是开放式演出空间，设置了丰富的互动交流环节，让观众能够亲身参与艺术体验。此外，在演出开始前，观众还可品尝莲花茶、传统糕点以及充满河内风味的特色美食，全方位感受首都独具魅力的文化氛围。



据河内市文化体育局介绍，升龙歌舞剧院地处河内老城区，毗邻还剑湖步行街，区位优势明显，具备打造首都夜间文化旅游目的地的良好条件。通过这一文化产品，升龙歌舞剧院致力于打造常态化演出品牌，并积极拓展与旅行社、酒店及相关服务机构的合作，推动该节目成为游客探索河内之旅中的重要文化体验站点。（完）



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