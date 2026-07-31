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老挝推进建设连接越南的输油管道

在首都万象举行的老挝政府2026年7月例行会议上，该国政府指示相关部委及地方抓紧研究确定连接老挝与越南的输油管道投资建设方案，并在8月份向政府汇报，以在全球燃料市场动荡加剧背景下加强国家能源安全。

老挝人民在首都万象的一家加油站购买汽油。图自越通社
老挝人民在首都万象的一家加油站购买汽油。图自越通社

越通社河内——在首都万象举行的老挝政府2026年7月例行会议上，该国政府指示相关部委及地方抓紧研究确定连接老挝与越南的输油管道投资建设方案，并在8月份向政府汇报，以在全球燃料市场动荡加剧背景下加强国家能源安全。

此举正值冲突与地缘政治紧张局势升级、引发全球燃料供应忧虑及价格上涨的背景下进行的。作为内陆国家且高度依赖燃料进口，老挝极易受到外部供应中断及价格波动的影响。通过研究建设从越南直接引人的输油管道项目，老挝政府意在实现长期能源安全稳定，提高燃料供应可靠性并降低运输成本。

会上，老挝政府还要求相关部门密切关注国际油价走势，及时准备应对措施，防范出现油料短缺或价格暴涨，保障供应，严厉打击囤积居奇行为，并根据市场动态调整国内油价结构。与此同时，老挝重申了推广电动交通工具和可再生能源的计划，以减少对燃料进口的依赖。

除了解决燃料问题外，老挝政府还加大经济改革力度，将《投资促进法》规定的受控经营活动事项由44项减少至20项，旨在促进投资。同时，在未来一段时间内重点保持政治稳定，改造升级交通基础设施并推动经济社会发展。（完）

越通社
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