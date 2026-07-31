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顺化—凤芽旅游列车9月正式运营

由越南铁路总公司投资建设的 “顺化古都—凤芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车将于2026年9月1日正式投入运营。列车共设8节车厢，可载客约304人，全线长约190公里，途经顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时40分钟。

“顺化古都—凤芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车预计2026年9月1日投入运行。图/越通社
“顺化古都—凤芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车预计2026年9月1日投入运行。图/越通社

越通社广治省——由越南铁路总公司投资建设的 “顺化古都—凤芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车将于2026年9月1日正式投入运营。列车共设8节车厢，可载客约304人，全线长约190公里，途经顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时40分钟。

该旅游列车是广治省人民委员会、顺化市人民委员会与越南铁路总公司7月31日联合签署合作备忘录的重要成果。根据备忘录，各方将共同研究、建设与运营该铁路线路，致力使其成为越南中部地区具有代表性的特色旅游产品，在丰富国家旅游产品体系的同时，提升南北铁路干线的运营效益。

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“顺化古都—峰牙：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车车厢设计效果图。图/越通社


列车共设8节车厢，包括5节360度旋转软座车厢（每节56座）、1节24座VIP车厢、1节公共交流车厢和1节餐饮娱乐服务车厢。列车设计以顺化和广治两地文化、旅游与遗产元素为灵感，塑造独具特色的品牌标识。车厢配备现代化设施，应用数字技术提供讲解与信息服务，同时设置两地特色美食展示区，配合文艺演出、娱乐互动及主题活动，为游客打造沉浸式旅行体验。

全线各站点分别以不同主题定位：顺化为文化遗产之都，东河为和平之城，美泽突出历史记忆与名人文化，同海为滨海旅游门户，寿禄则是通往世界自然遗产凤芽－格邦国家公园的重要门户。各车站还将设置游客打卡区及OCOP（一乡一品）特色产品展示销售区，并沿铁路打造“铁路—花卉景观带”，进一步丰富游客体验。

根据运行计划，HQ2次（去程）于7时15分从顺化站发车，11时55分抵达寿禄站；HQ1次（返程）于13时15分从寿禄站发车，17时25分返回顺化站。

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广治省人民委员会、顺化市人民委员会与越南铁路总公司领导签署合作备忘录，共同开发“顺化古都—风芽：世界奇观·世界遗产之旅”铁路旅游产品。图/越通社


合作各方将充分发挥顺化、广治以及世界自然遗产－格邦国家公园的文化、历史、自然与景观资源优势，推动绿色、可持续旅游发展，实现遗产保护与旅游开发协调并进，并吸引社会资本投资铁路沿线基础设施、旅游服务及相关产品开发，进一步提升旅游目的地竞争力，促进地方经济社会发展。

广治省文化、体育与旅游厅表示，该旅游产品以游客体验为核心，致力打造集铁路交通、文化遗产、历史遗迹与自然景观于一体的综合旅游线路。铁路不仅是交通工具，更成为旅游产品的重要组成部分，将顺化与广治历史文化景点及凤芽－格邦国家公园有机串联。通过这一新产品，当地希望进一步拓展中部旅游发展空间，加强与凤芽－格邦及周边旅游目的地的联动，推动绿色、可持续铁路旅游生态体系建设。

目前，广治省和顺化市多家旅游企业已围绕该旅游列车推出系列旅游产品和线路，相关优惠及旅游促进计划也将在列车正式运营前陆续发布。（完）

越通社
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