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第33次外交会议：联通国际资源 服务国家发展

在国家迈入新发展阶段的背景下，外交工作需继续发挥维护和平稳定环境的先锋作用，同时成为汇聚国际资源、服务国家发展的高效桥梁。当前国际局势快速变化、战略竞争日趋激烈、科技创新成为增长新动能，这对越南驻外代表机构提出了更高要求。

越南驻法国特命全权大使郑德海向法国总统埃马纽埃尔·马克龙递交国书。（2026年3月25日）图自越通社
越南驻法国特命全权大使郑德海向法国总统埃马纽埃尔·马克龙递交国书。（2026年3月25日）图自越通社

越通社河内——在国家迈入新发展阶段的背景下，外交工作需继续发挥维护和平稳定环境的先锋作用，同时成为汇聚国际资源、服务国家发展的高效桥梁。当前国际局势快速变化、战略竞争日趋激烈、科技创新成为增长新动能，这对越南驻外代表机构提出了更高要求。

第33次外交会议召开前夕，越南驻法国大使郑德海在巴黎接受越通社记者采访时表示，驻外代表机构应主动把握发展趋势，准确研判形势，积极就战略合作方向建言献策，为维护和平稳定环境、有效汇聚国际资源服务国家发展作出贡献。

郑德海指出，越南与国际伙伴在经济、科技、教育、文化和创新等领域仍拥有广阔合作空间。驻外代表机构不仅要发挥政治外交的桥梁作用，更应成为越南各地方、企业、高校及科研机构与国外伙伴开展务实合作的可靠纽带。

郑德海强调，要将合作框架和政治互信转化为具体项目和实际成果，为民众和企业带来切实利益。为此，驻外代表机构必须紧贴国家发展需求，同时深入了解驻在国的发展优势和合作意向，准确确定优先合作领域，精准对接合作伙伴，持续推动各项合作倡议落地见效。

在第四次工业革命深入发展的背景下，外交工作应进一步发挥桥梁作用，推动越南融入全球知识网络、创新网络以及世界领先的科技中心。通过加强与科研院所、高等院校、科技企业和国际专家的合作，将先进知识、技术和发展模式引入越南，为快速、可持续发展注入新动力。

谈及越法全面战略伙伴关系，郑德海认为，这一关系为两国深化在交通基础设施、航空航天、科技、人工智能、数字化转型、绿色转型、能源、医疗卫生和高素质人才培养等战略领域的合作奠定了坚实基础。这些领域既契合越南的发展方向，又能够充分发挥两国互补优势。

郑德海表示，在扩大合作的同时，更需精准选择优先领域，高效实施具有战略意义和辐射带动作用的项目。除吸引投资和资金外，还应注重引进知识、管理经验和先进技术，加强人才培养，提升自主技术掌握能力，并为越南企业更深层次融入全球价值链创造有利条件。

越南驻法国大使馆将继续与各部委、地方和企业密切协作，积极寻找合作伙伴，推动项目建设，协调解决合作中遇到的困难，逐步将合作潜力转化为具体成果，为国家工业化、现代化进程贡献力量。

关于提升驻外代表机构工作效能，郑德海认为，改革创新首先应从理念和工作方式入手。驻外代表机构要主动适应国际形势变化，不断提高研究分析、参谋咨询、资源对接和外交工作组织实施能力。

每一位外交干部不仅要熟悉驻在国情况，还要善于发现合作机遇、整合资源，在地方和企业融入国际社会过程中发挥积极作用。同时，要持续加强对外宣传、文化外交和旅外越南人工作，积极展示一个和平稳定、改革创新、充满活力的越南国家形象，彰显越南作为国际社会可信赖伙伴和负责任成员的地位。

郑德海强调，驻外代表机构的价值不仅体现在完成日常外交任务，更体现在提出高质量建议、实现高效资源对接，并坚持不懈推动合作取得具体成果。为此，每一位外交干部都应不断提高政治素养、业务水平、外语能力、研究能力和适应国际新形势的能力，为不断提升越南的国际地位和影响力作出贡献。(完)


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