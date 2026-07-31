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越共中央总书记、国家主席苏林向公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定

7月31日下午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持仪式，向越共中央委员、中央公安党委常务委员会委员、公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定。

越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林向公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定。图自越通社
越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林向公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定。图自越通社

越通社河内——7月31日下午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持仪式，向越共中央委员、中央公安党委常务委员会委员、公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定。

苏林上仪式上发言时指出，向邓鸿德同志授予晋升上将军衔决定，体现党、国家和人民对武装力量的高度信任与深切关怀，同时也是对邓鸿德同志长期以来为越南人民公安事业以及建国卫国事业作出重要贡献的充分肯定和高度评价。

苏林强调，邓鸿德同志在任何岗位上都始终保持对党的绝对忠诚和对事业的高度负责，以坚定的政治信念和务实的工作作风，出色完成了党和国家交付的各项任务。

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越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在仪式上发言。图自越通社

苏林强调，当前越南社会主义祖国建设与捍卫事业既迎来极为光明的发展前景，也面临不少困难和挑战。因此，人民武装力量必须始终坚持党的绝对、直接、全面领导，绝对忠诚于党、国家和人民；保持团结统一和高度警惕，不断提升综合素质和战斗力，真正成为党、国家和人民忠诚可靠的政治力量和战斗力量。

苏林相信，邓鸿德同志将继续发扬英雄人民公安的光荣传统，坚守革命道德品质，成为一名德才兼备、堪当重任的优秀指挥员；继续为党和国家当好参谋助手,切实指导敦促各级各部门、各级党委和地方政府贯彻落实中央各项决议，特别是关于国家安全战略的第22-NQ/TW号决议。

邓鸿德在仪式上发表讲话时强调，将继续全面贯彻落实苏林的指导意见和及其交办的任务，始终绝对忠诚于祖国、人民、党和国家，坚定党的目标和理想，严格遵守人民公安纪律条令，以高度的责任感和坚定的决心圆满完成党、国家、公安部和人民赋予的各项使命与任务等。（完）

越南国家主席、国防安全委员会主席、武装力量统帅梁强在主席府主持仪式，向国防部两位高级军官授予晋升上将军衔的决定。图自越通社

国家主席梁强主持晋升上将军衔仪式

梁强要求两位新晋上将的同志继续发扬英雄的越南人民军光荣传统，保持革命道德品质，与干部、战士和人民群众团结一道、血肉相连；不断学习、修养和锻炼，牢记胡志明主席的教诲，成为德才兼备的模范领导者和指挥员，努力克服困难和挑战，出色完成党、国家和人民赋予的各项任务。

越通社
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