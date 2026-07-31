越南外交部长黎怀忠谈对外工作常态化与高质量发展

越通社河内——值此第33次外交会议暨第22次全国外事工作会议8月1日至7日举行之际，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠接受了媒体记者的采访。



党的对外思维实现新发展



黎怀忠部长表示，第33次外交会议是外交部门自1957年起定期举行的重要会议，是国内外从事对外工作的干部贯彻落实党的路线方针，评估国际形势和对外工作，并就下一阶段对外工作的方向与任务达成共识的重要契机。



第33次外交会议是在越共十四大成功召开，越南刚完成第十六届国会和各级人民议会代表选举，健全领导体制，为新任期内重大政策的实施奠定了基础之后举行的首次外交会议。



在这一背景下，第33次外交会议的任务是贯彻落实越共十四大对外路线，统一认识与行动，满足对外工作的新要求和新任务。



越共十四大首次将对外工作和国际融入列为全党、全民、全军的重要且经常性任务，这是党对外思维的重要新发展。该定位继承并深化了十三大的观点，明确对外工作在维护和平环境、捍卫国家主权领土、争取外部资源服务发展、提升国家国际地位等方面发挥着引领作用。



可以说，从胡志明主席将外交视为一条重要战线的思想，到历次党代会确立的对外路线，外交工作的定位与作用不断得到丰富、深化和提升，始终与各革命阶段的发展要求同频共振。越共十四大将对外工作和国际融入确定为“重要且经常性的任务”，这一定位具有特殊重要意义，彰显了党在国家迈入新发展时代背景下对外交工作提出的新要求与新期待。



此外，本次会议召开之际，世界和地区形势正持续快速演变，复杂性与不确定性进一步加剧，既为越南对外工作带来新的机遇，也提出了诸多新的挑战。



在贯彻落实越共十四大决议的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林多次强调，必须深刻领会、正确落实、务求实效，抓到底、见成效。这一要求为新时代对外工作的推进提供了根本遵循。



基于这些新要求，本次会议最重要的目标是贯彻落实党的路线方针，就新形势和任务达成共识，在此基础上革新思维与方式，提高对外工作的落实成效，同时加强外交部与各部门和各地方的协调与配合。



黎怀忠强调，本次外交会议传递的最大信息是外交部门将继续充分发挥先行作用，同时切实履行党和国家赋予的重要且经常性任务，为新时代完成各项新任务作出贡献，为实现2030年发展目标和2045年愿景奠定基础。



主动营造发展环境



黎怀忠指出，第33次外交会议的首要重点是全面贯彻落实党和国家关于国家发展、党建、政治体系的完善以及对外工作的重大方针和方向。



第二个重点是继续就国际和地区在政治、安全、战略、经济以及科技等领域的形势进行全面评估。这也是越共十四大对战略研究和决策咨询工作提出的重要要求，即 “决不能让国家陷入被动和措手不及的局面”。当前，正如越共中央总书记、国家主席苏林所强调的，对外工作不能仅停留在事务性工作和问题应对层面，更要具备 “预见问题、研判趋势和主动谋划发展的能力” 。因此，深入交流和分析国际形势，不仅有助于提高为党和国家提供战略参谋的质量，也将助力每一位外交干部更好地将研判成果转化运用于实际工作之中。



第三个重点是讨论今后对外工作的重大任务，继续为维护和平稳定环境、加强同各国关系、提升越南国际地位作出贡献，使对外工作更加切实有效地服务国家经济社会发展，特别是实现两位数增长目标。



在这一过程中，外交部门及越南驻外代表机构不仅需要发挥连接作用，还必须主动营造发展环境，更好地争取科技和知识等资源，拓展市场，促进越南对外投资并吸引外国对越南进行投资。



本次会议的另一贯穿性内容是提升组织实施效果，其中数字化转型尤为关键。近年来，外交部已推进多项数字化转型、行政手续改革和技术应用工作，以提高对民众和企业的服务质量。



同时，外交部门还注重干部队伍和组织的建设，包括党建工作以及提升对外干部的专业水平、知识储备、政治定力和责任意识。



本次会议的一项重要内容是加强外交部与各部门和地方在党的统一领导和国家管理下的协调机制。



值得注意的是，由越共中央总书记、国家主席担任主任的中央对外工作与融入国际事务指导委员会在新形势下投入运行。



同时，在本次外交会议框架内，国防部长、公安部长和外交部长首次共同主持专题会议，以加强三大力量在重要且经常性领域的协调机制。



此外，本次会议将举行关于服务发展对外、党际外交、民间外交、国会外交以及地方对外等多场专题会议，体现了在对外工作和国际融入中发挥整个政治体系综合力量的要求。



越南外交部长黎怀忠和媒体代表。图自越南外交部

在评估形势、确定方向和解决方案基础上，会议的一项重要任务是制定外交部门的具体行动计划。



目前，越南在海外设有99个代表机构。根据政府和政府总理批准的规划，到2030年该网络将扩大至115个，预计到2045年将达到约130个。这体现了党和国家对对外工作和国际融入战略作用的战略愿景，使越南更加深入地参与世界政治生活、国际经济和人类文明。



为实现这一目标，越南驻外代表机构需要被赋予具体明确的任务，每个机构都要清晰界定目标、职责、预期成果、实施路线图以及时间表。

在经济领域，各驻外代表机构需主动锚定具体目标，积极开拓市场，推动科技与创新合作，加大引资力度，并结合驻在国及地区实际，确保各项任务高效落地。



在文化领域，越共中央政治局近日颁布了关于发展越南文化的决议。这对外交工作提出了一项新命题，即如何让对外工作和国际融入真正成为国家文化发展的重要资源。这也是外交部门肩负的重大使命，其中驻外代表机构扮演着尤为关键的角色。



黎怀忠表示，应充分认识到越南驻外机构面临的诸多困难。因此，在执行任务过程中，既要确保总体方针和目标的一致性，也需根据各驻在国的具体情况，灵活采取相应措施。



黎怀忠强调，为有效履行各项任务，首要的是深刻领会并贯彻落实党和国家的路线和方针。



在当前对外工作要求不断提高的背景下，整个外交部门必须充分发挥责任精神、政治本领和行动决心，以出色完成被赋予的任务。



同时，在整个政治体系正推进组织机构精简和编制优化的背景下，要科学高效地组织力量。



另一项重要要求是不断提升干部队伍的素质、水平和知识，大力推进科技应用和数字化转型进程。



此外，还需进一步加强外交部与各部门和地方之间的协调配合，并继续发挥现有协调机制的作用，特别是中央对外工作与融入国际事务指导委员会的运行机制。



与此同时，还要继续重视对外交部及驻外代表机构的基础设施、设备和工作条件的投入，并加强干部培训工作，以满足新发展阶段的要求。



在世界和地区形势持续快速、复杂变化并难以预测的背景下，对外任务日益繁重、要求不断提高，每一名外交干部都必须不断学习、更新知识、提升能力，以适应新阶段的任务要求。



总之，为满足新时代国家发展的要求，胜利落实越共十四大确定的目标，最重要的是创新思维、创新方法并提高执行效率。（完）