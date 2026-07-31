9月1日起，未满六岁孩子出生登记与身份证申领实现“一次申请、合并办理”

越通社河内——越南政府第301/2026/NĐ-CP号法令将未满六周岁孩子的身份证申领手续正式纳入线上联办流程，该法令自2026年9月1日起生效。



根据新法令的补充规定，申请人在办理“出生登记、常住登记、医疗保险卡申领”事项时，若同时提出为未满六岁孩子申领身份证的申请，可一并申请、合并办理。



在具体流程上，电子出生登记申请书由国家公共服务门户转送至司法部电子户籍登记管理系统后，乡级人民委员会户籍工作人员将在该系统上办理出生登记。登记完成后，电子版出生证明将自动在各系统间进行数据同步，继续办理后续联办事项，并将办理结果反馈给申请人。



第301/2026/NĐ-CP号法令还对未满六周岁孩子出生登记和常住登记申请书的受理流程进行了完善，确保其与通过国家公共服务门户和VNeID应用程序开展的电子化办理流程保持同步。



该法令由越南政府于2026年7月30日签发，对2024年6月10日颁布的第63/2024/NĐ-CP号法令部分条款进行修改补充。（完）



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