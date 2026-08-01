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对偏远地区“Z世代”村长的期望

截至7月底，广义省各村的领导班子健全工作已全部完成。在西部多个山区乡，各族群众已信任并选举了“Z世代”村长。凭借年轻活力、热情，以及能动性、创造力和对4.0科技时代的适应能力，这些“Z世代”村长被寄予厚望，将为偏远地区各村带来“新气象”，推动各村日益向好发展。

得隆乡瓦庄村村长伊冷（2000年出生，左一）走访慰问村民。图自越通社
得隆乡瓦庄村村长伊冷（2000年出生，左一）走访慰问村民。图自越通社

越通社广义省——截至7月底，广义省各村的领导班子健全工作已全部完成。在西部多个山区乡，各族群众已信任并选举了“Z世代”村长。凭借年轻活力、热情，以及能动性、创造力和对4.0科技时代的适应能力，这些“Z世代”村长被寄予厚望，将为偏远地区各村带来“新气象”，推动各村日益向好发展。

在广义省得隆（Đăk Long）乡，在村领导班子健全后，有两位Z世代村长：伊冷（Y Lạnh，生于2000年），为瓦庄（Vai Trang）村村长；阿吕谢（A Ly Xê，生于1999年），为得亚（Đăk Ák）村村长。

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得亚村村长阿吕谢（1999年出生，身穿蓝白条纹上衣）与村民一起修建跨溪桥梁。图自越通社

伊冷毕业于护理大专，2021年毕业后曾在得门（Đăk Môn）乡一所学校担任合同制员工。村庄合并后，凭借其能动性和在当地的威信，伊冷被推荐参选，并以超过90%的赞成率获得村民信任，当选为2025-2030年任期瓦庄村村长。

得亚村村长阿吕谢正与村民一起参与修建横跨得隆溪的桥梁。他高中毕业，尚未接受专业培训，但这位年轻人始终满怀热情、勇气，并愿意为乡村发展奉献。因此，阿吕谢获得村民信任，以100%的赞成率当选为2025-2030年任期得亚村村长。

得隆乡文化社会处处长陈垂杨表示，落实中央和省的主张，地方已向乡人民委员会建言献策，健全和规范村长队伍。通过核查，该乡选择了符合能力、素质要求的年轻人才，并获得群众信任当选2025-2030年任期村长。尽管刚刚上任，年轻的村长们已迅速掌握工作，积极应用技术、人工智能（AI）以及Zalo、Facebook等社交网络开展宣传工作。

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得布莱村村长伊妪（生于2000年）向该村长老学习经验。图自越通社

在边境乡育农（Dục Nông），得布莱（Đăk BLái）村村长伊妪（Y Dứa，生于2000年）是刚刚获得群众信任当选的最年轻的村长。伊妪2021年毕业于社会工作大专，曾任村团支部书记和村祖国阵线工作干部。无论在哪个岗位，伊妪都展现出对工作的责任精神，对群众的尽心尽力。正因如此，这位“Z世代”女孩以近乎全票的赞成率当选村长。

为提升宣传和群众动员能力，伊妪经常向得布莱村中德高望重的长老阿沃（A Wơh）请教学习。

得布莱村长老阿沃表示，伊妪经常前来交流，学习宣传动员群众的工作经验。年纪轻轻便担任村长责任重大，因此他总是分享经验，同时动员群众支持配合，为伊妪完成任务创造条件。

据阿沃介绍，以前村长主要是年长者，在社区中享有威望。然而，群众信任选举伊妪担任村长，体现了对基层干部队伍年轻化方针的响应。

育农乡人民委员会副主席陈文茂表示，伊妪这位年轻干部当选村长是一个可喜的信号，体现了人民对具备品德、能力和为地方奉献精神的年轻干部队伍的信任。年轻村长拥有诸多优点，如能动性强、对新知识接受敏锐、具备信息技术应用能力，能有效利用数字平台和社交网络进行信息交流、宣传方针政策以及与群众沟通。

“然而，由于实践经验尚有限，地方始终鼓励村长与党支部、祖国阵线工作组、各团体和社区有声望人士协调配合，共同处理工作，既发挥年轻人的能动性和创造力，又继承多年来乡村建设和发展所积累的宝贵经验”，陈文卯副主席强调。

伊妪、伊冷和阿吕谢的故事，只是广义省困难地区众多“Z世代”年轻村长中的少数代表。这些年轻村长不仅代表着青春活力、热情和工作奉献精神，更是带着群众殷切期望的“新风”，助力乡亲们的生活不断改善，建设日益平安、幸福、现代、文明的村庄。（完）

越通社
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