外国患者跨越9000多公里赴越南接受关节置换手术

5月28日，胡志明市慈育医院与一号儿童医院合作，成功为一名新加坡孕妇的22周龄胎儿实施了先天性心脏缺陷的干预手术。这是胡志明市医院进行的第9例干预病例，但由于胎儿体型较小（22周龄，体重约600克），且病情严重，因此被认为是难度最高的一例。