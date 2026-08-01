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外国患者跨越9000多公里赴越南接受关节置换手术

据越德友谊医院2026年7月26日消息，一名51岁的新西兰籍女性患者因长期饱受髋关节疼痛困扰，且在本国需长时间等待手术，最终跨越9000多公里赴越南，在越德友谊医院接受髋关节置换手术。

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越通社
#越德友谊医院 #置换手术 #新西兰
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