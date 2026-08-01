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现代化电网 为两位数增长目标消除“瓶颈”

炎炎烈日下，中部地区电力工人始终坚守在电网一线，以便在故障发生时迅速抢修。

电力工人在7月份酷热中仍勤勉检查每一个接头和设备。图自越通社
电力工人在7月份酷热中仍勤勉检查每一个接头和设备。图自越通社

越通社河内——炎炎烈日下，中部地区电力工人始终坚守在电网一线，以便在故障发生时迅速抢修。在40多度的高温天气下进行的中午值班和巡检背后，是一个更大的目标：保障能源安全，为落实政治局第70-NQ/TW号决议精神、实现两位数经济增长奠定基础。从乂安到河静，电力行业正主动投资基础设施、现代化电网，为目标消除“瓶颈”。

在河静省锦川乡，电力工人在7月份酷热中仍勤勉检查每一个接头和设备。这是中部地区电力负荷在一年中达到峰值的时期。在天琴海滩旅游区，游客量增加使周末用电需求持续创下新高。为确保稳定供电，锦川电力部门已增配变电站，加强备用供电系统，并组织24小时值班力量。

天琴海乡人委会副主席范文俊表示，电力系统对当地经济发展，特别是对旅游业具有重大意义。汲取前几个旅游季节的经验教训，锦川电力部门已增配低压变电站并制定备用供电方案，确保在高峰期不发生中断。

不仅在旅游景点，在河静和乂安两省范围内，电力部门仍定期巡视电网，使用热成像相机、无人机及时发现和处理潜在故障风险。在这些地方进入加速发展阶段之际，这些默默的工作正为确保工农业生产和经营的持续供电作出重要贡献。

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电力行业正主动投资基础设施、现代化电网，为目标消除“瓶颈”。图自越通社

越共中央政治局的第70-NQ/TW号决议将能源安全保障确定为经济快速可持续发展的重要基础。以2026年起实现两位数增长为目标，要求电力基础设施必须先行一步。在河静，这一方向已通过大规模投资计划得以具体化。河静电力公司副经理范越胜表示，该单位确定，电力供应不仅满足当前需求，而必须为长远发展留足空间。“我们决不让投资因等电而放慢，”范越胜强调。

在正崛起为北中部地区工业中心的地方——乂安省，电力需求也随着工业园区扩张而快速增长。

乂安电力公司副经理黎光青表示，该单位已部署32个投资项目，总投资约5000亿越盾，改造了230多公里中压线路及多项提升电网能力的工程，为保障安全稳定供电作出贡献。

越南义安省WHA工业区高级运行经理吴克纂高度评价电力行业在检查、维护和制定适宜运行方案方面的主动性，助力生产活动始终得到保障。

在北方电力总公司（EVNNPC）范围内，2026年上半年已开工26个110kV电网项目，投运30个项目，同时部署1335个中低压电网项目，总投资约19.27万亿越盾。河静、乂安、清化、兴安、老街、宣光等多个单位均实现了高投资完成率，为满足未来经济发展需求奠定重要基础。（完）

越通社
#第70-NQ/TW号决议 #现代化 #电网 #中部地区 #电力部门 #能源安全 越南
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