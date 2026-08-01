越共中央总书记、国家主席苏林：对外工作必须发挥先锋作用，精准建言、及时行动

越通社河内——8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕，主题为“在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”，会议以线上线下相结合方式举行，与各地方和越南驻外代表机构进行视频连线。



越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。



越共中央总书记、国家主席苏林强调，党的十四大已提出新阶段国家发展路线。十三届政治局关于融入国际的第59号决议和关于落实十四大对外路线的第06号决议已明确了各项重大方针。中央对外工作与融入国际事务指导委员会已成立。路线已明确，指导机制正在健全。当务之急是正确、快速、有效地组织实施并取得具体成果。因此，第33次外交会议必须帮助整个对外体系看清已做工作和尚未完成或推进迟缓的工作；统一优先任务、协调方式及会后必须达成的成果。



苏林指出，世界正快速而极其复杂地变化。然而，和平、合作与发展仍是共同愿望。问题在于必须及早发现机遇并将机遇转化为成果；不能坐等有利条件到来，也不能只在情况发生后被动应对。形势越复杂越要冷静、主动，绝不退缩；自信但不自满，大胆但不冒险，灵活但坚持原则。扩大合作同时巩固战略自主、内力和抗风险能力。对外工作必须发挥先锋作用，早研判、精准建言、及时行动；未雨绸缪，保卫祖国；发挥开路、牵线搭桥作用，争取发展资源。

苏林同与会代表合影留念。图自越通社

为使十四大的对外路线和党的各项决议落到实处，苏林要求整个外交部门及从事对外工作的各机关继续革新思维，提高研究、预测、战略研究和决策咨询质量。研究必须聚焦于对越南安全与发展产生直接、长期影响的问题：大国战略调整；经济、技术和权力中心的转移；贸易、金融、能源、水源的波动。人工智能、半导体、数字经济、绿色转型、网络安全和数据安全必须及早、深入研究。研究工作要特别重视识别机遇并提出具体行动建议。必须加强研究机构与实践单位之间、国内与代表机构之间的交流；发挥专家网络、企业界和海外越南人社群的作用。



苏林要求，推动服务发展的外交走深走实，以实际效果为衡量标准。优先争取资源用于科技、创新、数字化转型、发展民营经济和提升外资质量。有选择地吸引高科技、半导体、人工智能、数字基础设施、清洁能源、生物技术、现代农业等项目；将投资与技术转让、人才培养和越南企业参与全球供应链相结合。



科技外交必须成为经常性任务。建设技术伙伴网络，连接研究院所、大学、企业和专家；跟踪新趋势、新标准、新政策；将适合的知识和技术引入国内。外交不仅要寻找资金，还要寻找知识、人才和好的做法。

科技外交必须成为经常性任务。建设技术伙伴网络，连接研究院所、大学、企业和专家；跟踪新趋势、新标准、新政策；将适合的知识和技术引入国内。外交不仅要寻找资金，还要寻找知识、人才和好的做法。

与此同时，提高海外越南人工作、文化外交、对外宣传、领事和公民领事保护工作的质量。为侨胞心系祖国、贡献祖国创造条件；发挥知识分子、企业家和专家网络的作用。领事服务要便捷、透明；领事保护要及时、依法、负责任。一切对外活动都必须服务国家、服务人民。



苏林明确指出，提升多边外交水平，全面、同步、有效地推进融入国际。主办2027年APEC年必须在内容、倡议、基础设施、人力资源和争取各方支持等方面及早准备；落实第59号决议必须将融入国际与完善体制和增强自身实力、发展韧性相结合。深度融入国际但不形成依赖；开放但坚持自主；吸收世界精华以丰富越南文化特色，增强国家实力。



苏林要求，此次会议结束后，会议结论必须转化为计划，落实到人，确定时限并经常检查。能立即做的事就着手去做；存在困难和障碍的事项必须及时报告；超出权限的问题须连同方案一并呈报。（完）

