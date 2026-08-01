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从两级地方政府模式到边境地区的变化

在实施两级地方政府模式一年后，宣光省各边境乡正呈现出诸多积极变化。从那些偏远、交通不便、合并后行政区域扩大的地方，多个地区已逐步克服了最初的困难，建立起运转顺畅、更贴近民众的机构。新模式不仅提高了行政手续办理的质量，还为挖掘潜力、发展经济社会、维护边境地区国防安全创造了动力。

劳寨乡公共行政服务中心工作人员指导群众办理行政手续。图自越通社
劳寨乡公共行政服务中心工作人员指导群众办理行政手续。图自越通社

越通社宣光省——在实施两级地方政府模式一年后，宣光省各边境乡正呈现出诸多积极变化。从那些偏远、交通不便、合并后行政区域扩大的地方，多个地区已逐步克服了最初的困难，建立起运转顺畅、更贴近民众的机构。新模式不仅提高了行政手续办理的质量，还为挖掘潜力、发展经济社会、维护边境地区国防安全创造了动力。

攻坚克难，让政府更贴近民众

在边境各乡实施两级地方政府模式不仅仅是机构重组。对于劳寨（Lao Chải）这样的高山边境地区而言，随着许多县级任务下放到乡级，这更是对基层治理能力的一次考验。

劳寨乡政府没有让民众去适应新模式，而是选择了相反的做法：干部主动走向群众。

劳寨乡党委书记李进功表示，由于辖区广阔，许多村寨远离中心，乡里安排干部经常深入基层，走访各村各寨，了解情况，倾听群众心声和愿望，及时解决困难和问题。

劳寨乡左万村村民蓬升龙表示：“一年来最大的变化是干部更贴近群众、更有责任感了。以前要跑多个地方的手续，现在在乡里就能办完。材料不齐全时，群众会得到具体指导，不用再跑很多趟了。”

疏通发展动力

如果说劳寨乡在提升服务质量方面留下了印记，那么龙鼓乡则是分级分权与经济发展相结合成效的鲜明例证。

合并后，边境乡龙鼓面积超过95平方公里，人口超过1.5万，工作量大幅增加。土地、建设、经营登记等多个领域首次直接交由乡级解决。

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劳寨乡干部指导群众安装、使用数字应用程序，并在线办理行政手续，逐步推动边境地区数字化转型。图自越通社

据龙鼓乡党委书记表示，一年来最可喜的是干部、党员和群众达成了共识。得益于此，龙鼓乡完成并超额完成了全部19项经济社会发展指标，其中11项超额完成计划。人均年收入达3,200万越盾；税收和规费财政收入达43亿越盾——为历史最高水平。

突出的亮点是行政改革。该乡的公共行政服务中心被评为优秀，在全省124个乡、坊中排名第9；100%的档案按期或提前办结。

不仅是行政改革，两级地方政府模式还为地方有效开发旅游潜力创造了条件。在过去一年里，龙鼓乡接待了近80万人次游客，旅游收入达近3000亿越盾（约合人民币7692万元）。

显川餐厅—民宿老板黄氏川表示，游客量稳步增长帮助许多家庭增加了就业和收入。政府支持宣传推广、改善基础设施、为民众创造便利的手续条件，让群众安心投资发展社区旅游。

不仅是在劳寨、龙鼓，宣光省的各边境乡，两级地方政府模式正在逐步发挥成效。各地根据实际情况，都集中创新调控方式，推进行政改革、数字化转型，提高为民服务质量；同时优先投入资源发展基础设施，破解经济社会发展中的堵点，维护国防安全，建设日益稳定、发展的边境地区。

各地做法不同，但都朝着共同目标迈进——建设精简、有力、高效的政府，以人民为服务核心。实施一年后，宣光边境地区的变化表明，两级地方政府模式不仅缩短了政府与民众之间的距离，还为经济社会发展、提高各族人民生活和维护祖国边疆主权创造了新的动力。（完）

越通社
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