第33次外交会议：维护国家和民族最高利益

越通社河内——8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。会议以线下与线上相结合方式举行，同各地方和越南驻外代表机构进行视频连线。



越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江和越共中央政治局委员、公安部长梁三光在会上发表专题报告时强调，今后国防部、公安部、外交部以及各部委、行业和地方应加强协调配合，维护和平稳定环境，为国家发展创造有利条件。



维护和平稳定环境，推动国家发展



越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将在作关于“在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”的专题报告时指出，当前世界局势快速演变、复杂难测，大国战略竞争加剧，多地冲突与动荡持续。越共十四大明确将对外工作和融入国际同国防、安全一道，确定为建设和保卫祖国事业中的三项重、经常性任务。



潘文江大将认为，应始终如一地奉行独立自主、自立自强、和平、友好、合作与发展的外交路线，推进关系多边化、多样化；深入、全面、有效融入国际社会，在国际法和《联合国宪章》基础上，最大限度维护国家和民族利益。



在谈及今后加强国防部、外交部、公安部以及各部委、行业和地方之间协调配合的要求时，潘文江大将强调七项重点任务。



第一，协调一致贯彻落实党的对外观点、路线和方针，确保党的全面、绝对、直接领导，国家的统一管理，以及中央对外工作和国际融入指导委员会的直接指导。



第二，协调开展研究，为党和国家制定国际关系领域的重大方针和决策建言献策；就发展同各政党、国家、地区、国际组织和地区组织的关系提出建议；就越南应对敏感国际和地区问题及热点问题提供参谋意见；妥善处理对外事务，维护独立、主权以及国家和民族利益，争取国际社会支持和外部资源，不断提升越南在国际舞台上的形象、声誉和地位。



第三，密切协调组织双边和多边高级别外交、对外活动，以及党、国家、政府和国会领导人代表团互访，增进政治互信和战略互信，为各领域国际融入创造有利基础。



第四，在掌握、研究、评估和研判形势以及战略研究和参谋工作中保持经常、密切配合，避免陷入被动和意外，尤其不得在战略上陷入被动。



第五，在开展国际融入和对外活动过程中加强协同、配合与支持，特别是组织外国海军舰艇访越、边境国防友好交流、越南国际防务展等国防对外活动。



第六，在力量建设和人力资源开发方面加强协调；继续提高国防武官、军事武官、越南驻外使馆国防武官处以及参加联合国维和行动力量的工作成效。



第七，协调建立和完善对外工作与国际融入活动的领导、指导和组织实施体制；审查和补充法律规范性文件体系，确保其协调统一、符合实际并具有可行性；同时有效落实中央政治局关于统一管理对外活动的第392-QĐ/TW号规定，以及国会关于提高国际融入成效若干特殊机制和政策的第250/2025/QH15号决议。



筑牢境外安全防线



越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部长梁三光大将强调，人民公安力量在开展安全秩序领域对外工作和国际融入、最大限度维护国家和民族利益以及提升越南国际地位方面发挥着重要作用。他表示，自2025年以来，面对党提出的一系列具有转折意义的突破性主张，加之政治体系组织机构革命取得成功，越共十四大作出多项突破性决策，展现出高度行动精神，并主动开展对外活动，特别是在香格里拉对话会上的活动，这些因素推动许多国家政界和国际舆论改变了对越南的看法。



梁三光表示，为党际对外工作和国家外交的共同成就作出贡献，人民公安力量按照中央政治局第59-NQ/TW号决议精神和越共十四大提出的对外工作方向，有效开展了安全秩序领域的对外工作和国际融入。



自2025年以来，公安力量在安全秩序领域签署了73项国际条约和协议；扩大地方公安机关同外国伙伴之间的合作；主动提出提高追捕犯罪分子成效的倡议，并在第47届东盟峰会上获得东盟各国通过。



此外，公安部主动开展战略参谋工作，为制定《越美公平与平衡对等贸易协定》谈判内容作出贡献，协助应对大国竞争带来的压力，最大限度维护国家利益。



梁三光表示，今后公安部将集中落实四组重点任务。首先是提高从早、从远保障安全秩序的成效，筑牢境外安全防线，加强对越南海外公民和组织的保护，贯彻“越南个人和组织的利益延伸到哪里，安全秩序保障就跟进到哪里”的方针。



与此同时，公安部将提升战略参谋工作水平，为有效应对涉及主权和国家利益的挑战、吸引资源服务两位数增长目标，以及推动关键领域有选择地引进技术作出贡献。



梁三光表示，公安力量还将发挥在网络安全、维和、搜救救援等优势领域的作用；推动制定有关人工智能治理、网络空间、数字化转型、东盟跨境数据共享的规则和标准，以及以人为中心的科技发展规范。



梁三光大将强调，对外工作的成效不能以出访和来访代表团数量或签署文件数量来衡量，而应以其对胜利落实越共十四大决议和国家战略目标所作出的实质性贡献来评价。（完）

越通社