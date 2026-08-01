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不断提升越南的国际地位

近年来，越南积极参与多边事务，为推动解决地区和全球性问题作出了积极贡献。一个充满活力、勇于担当、值得信赖的越南形象，正日益获得国际社会广泛认可。

第06号决议提出，要继续发挥越南在国际舞台上的作用和影响力，提升参与质量，积极参与国际规则制定。这标志着越南对外工作理念正由“积极参与”迈向“主动参与、负责任贡献、积极塑造”的新阶段。

越共中央总书记、国家主席苏林：越南要积极发出自己的声音，提出建设性倡议，为恢复国际社会对多边主义的信任、提升多边主义的有效性作出贡献。我们要积极维护世界和平、国际法和《联合国宪章》，参与推动全球政治和经济治理朝着更加平等、公正的方向改革，并积极就新兴领域国际规则框架提出倡议。

当前，世界不断涌现新的挑战，我们必须主动研究、超前谋划，以实际行动展现责任担当。立足新的发展基础和综合实力，越南要不断提升引领能力，在自身能力范围内积极参与多边机制建设和国际规则塑造。

外交实践表明，第06号决议正得到扎实有效落实。通过持续深化对外工作，越南不断拓展国家发展新空间，提升参与解决国际社会共同问题的责任与贡献；充分发挥文化软实力和海外侨胞资源优势，持续提升国家形象和国际地位；加快建设与新时代战略任务相适应的全面、现代、专业外交体系。

澳大利亚新南威尔士大学澳大利亚国防学院的卡尔·塞耶：依托稳固的全面战略伙伴关系网络，越南正逐步成为制造业和外交的重要枢纽。越南领导人并非被动等待各类国际会议召开，而是主动开展双边接触，积极推动合作进程。越南积极推进预防性外交——即在出现不稳定迹象时及时介入，开展调解、防止冲突升级——充分体现了其主动作为的外交理念。

越南国际影响力和国际信誉的不断提升，还体现在其积极参与联合国、东盟以及国际经济合作论坛等地区和全球重要多边机制，并持续作出负责任贡献。

白俄罗斯驻越南大使馆公使奥列格·什科马：越南具备引领发展并积极参与多边机制的充分潜力。多年来的实践证明，越南正不断巩固和提升这一地位。这种积极主动的发展理念，不仅将为东南亚地区树立典范，也将对国际社会产生积极影响。

越通社
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