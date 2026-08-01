守护卢族传统织锦技艺

莱州省昆哈乡岩洞村居民 陶氏登：“我十七八岁时，就跟着母亲和奶奶学习织布。织锦是卢族的传统手工艺，也是卢族民族文化的重要组成部分。我从事织布已经将近30年了。现在，我也把这门技艺传授给自己的孩子和孙辈，希望他们今后能够继续传承和守护卢族的传统技艺。”

近年来，昆哈乡积极动员群众恢复传统织锦技艺，成立织锦小组，致力于保护和传承民族传统文化。不仅是年长者，如今越来越多的年轻人也加入到传承本民族织锦技艺的行列中。一块块织锦，不仅承载着卢族悠久的历史文化，也让年轻一代更加了解、热爱并为本民族文化感到自豪。

莱州省昆哈乡东包村学生 陶氏金鹰：

平时在家有空的时候，奶奶和妈妈都会教我织锦、纺线，以及在民族服饰上刺绣图案。能够穿上这身卢族传统服饰，我感到非常自豪。我很喜欢跟妈妈学习这门手艺，也希望今后能够亲手绣出一套卢族传统服饰。

如今，莱州省昆哈乡卢族同胞不仅将织锦用于日常生活，还把这一传统技艺与社区旅游发展相结合。在当地不少民宿中，带有传统民族纹样的织锦制品被陈列展示并出售给游客，为国内外游客了解卢族文化打开了一扇窗口，也进一步推动了卢族民族文化的传播。

莱州省昆哈乡岩洞村居民 陶氏宁：

“我们家经营民宿，游客来了以后，我们还提供民族服饰租赁服务，每套租金约5万至10万越盾。这样既增加了收入，也宣传了卢族的文化特色。”

目前，昆哈乡共有22个村，其中7个村有500多户卢族居民。通过成立织锦小组、开设织锦培训班、举办传统文化节庆活动，并将文化保护与社区旅游发展相结合，卢族传统织锦技艺正逐步得到恢复和发展，在传承民族文化的同时，也有效提高了当地群众收入。

莱州省昆哈乡文化社会科副科长 阮清山：

“今后，我们将进一步加大宣传力度，持续开设织锦技艺培训班，加强卢族文化特别是传统织锦技艺的宣传推广，推动织锦产品走向市场，不断提高群众收入，促进卢族传统织锦技艺的保护与发展。”

对于卢族同胞来说，保护和传承传统织锦技艺，就是守护本民族独具特色的文化遗产。然而，要让这一传统技艺在现代社会持续传承、焕发新的生机，还需要全社会共同参与，以及各级各部门在文化保护、宣传推广和拓展传统产品可持续市场方面持续给予支持。（完）