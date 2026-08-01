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对外工作成就——推动越加关系升级的基础

在第33次外交会议正在河内召开之际，越南驻加拿大大使范荣光表示，近期对外工作成就为提升越南国际地位作出了贡献，同时为越加关系更广泛、更务实发展并力争在2026年实现关系升级奠定了基础。

越南驻加拿大大使范荣光。图自越通社
越南驻加拿大大使范荣光。图自越通社

越通社河内——在第33次外交会议正在河内召开之际，越南驻加拿大大使范荣光表示，近期对外工作成就为提升越南国际地位作出了贡献，同时为越加关系更广泛、更务实发展并力争在2026年实现关系升级奠定了基础。

越南驻加拿大大使范荣光在接受越通社驻加拿大记者采访时表示，近期越南对外工作取得了多项突出成就，特别是在提升国际地位和有效落实独立、自主、多边化、多样化的对外路线方面。在世界正经历深刻变动、战略竞争加剧、供应链碎片化和技术变革超出预期的背景下，这些成果更具意义。面对这些变化，越南仍保持平衡态势，拓展合作空间并巩固国际信誉。

在越南对外工作的总体成就中，对加关系是极具发展潜力的关系之一。两国拥有诸多共同利益和互补优势，特别是在可持续发展、绿色转型、保障供应链安全、科技和创新等领域。

在谈到关于新形势下融入国际的第59-NQ/TW号决议时，范荣光大使引述了外交部长黎怀忠的方向性意见——对外工作必须继续发挥先锋作用，为国家发展创造新态势和新力量。大使表示，这一精神要求越南在融入国际进程中更加主动，提升战略自主能力，积极参与塑造新的合作框架和规范。


对于越加关系，第59号决议开辟了更广阔的合作框架，同时要求双方在各领域具体、务实地落实各项承诺。在贸易方面，两国需推动高质量贸易流，与绿色标准和可持续供应链挂钩。在投资方面，应优先考虑基础设施、能源和绿色工业等战略项目。

科技、创新也是越南可加强同加拿大合作的领域，特别是在清洁技术、智慧农业、新材料和人工智能等方面。双方同时有条件在可再生能源、减排和循环经济方面构建新的合作模式。大使表示，这些方向符合两国经济的互补优势，为双边关系在新阶段提升到更高水平奠定了基础。

紧跟第33次外交会议的重大方向，越南驻加拿大大使馆确定核心任务是继续革新思维，提升落实党的十四大对外路线的能力，以“发挥对外工作的先锋引领作用，为发展注入动力”的精神推进工作。

范荣光表示，越南驻加拿大大使馆将从“保护发展空间的外交”强力转向“服务国家发展能力建设的外交”。大使馆将推动越加关系务实发展，力争在2026年实现关系进一步升级。

优先领域包括贸易、投资、绿色转型、科技、经济安全和供应链互联互通。2025年双边贸易额超过86亿美元，5年内增长逾一倍，并在2026年头几个月继续强劲增长，表明两国合作空间依然巨大。

在推动国家间关系的同时，越南大使馆将注重发挥在加越南人社群的作用。这是一个有文化水平、关系网络广泛、融入能力强的群体，可成为经济、科技、创新、文化交流和越南形象推广等方面的重要桥梁。）

范荣光表示，在加越南人拥有多项投资项目并为当地生活作出积极贡献，这表明了需要更强劲地激发的重要资源。大使馆将继续陪伴、支持并为社群创造条件，使其与祖国紧密相连，连接两国，并为越南在新阶段的发展作出切实贡献。（完）

越通社
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