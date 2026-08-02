Multimedia

图表新闻

每年10月15日被定为越南数字公民日

越南政府近日颁布2026年7月9日第66.22/2026/NQ-CP号《关于发展数字公民的决议》，该决议自2026年8月15日起施行，至2027年2月28日止。决议规定了数字公民发展的基本原则、公民在数字环境中的权益与责任、鼓励使用数字服务的政策，以及有关国家机关、组织和企业的职责。值得注意的是，根据该决议，越南政府将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

tt-congdanso-15t7-v5-h84-h84.jpg
越通社
#越南数字公民日 #数字
关注 VietnamPlus

数字化转型

从决议到实践

相关新闻

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

至2030年越南数字科技产业部分发展目标

根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心

将首都河内建设成为科技、创新、数字技术和高价值服务中心

越南政府发布第158号决议，公布落实2026年3月17日政治局关于建设和发展新时代河内的第02号决议的政府行动计划。该计划的目标是以人民为发展的中心、主体、目标和动力，以人民生活质量和幸福为衡量标准，以创新、绿色转型、数字化转型和循环经济发展为核心动力，建设和发展首都，促进快速、可持续增长，提升河内新时代的竞争力。

加快落实第57号决议：科技创新和数字化转型成果丰硕

加快落实第57号决议：科技创新和数字化转型成果丰硕

越南科技部继续大力落实2024年12月22日政治局关于在科技创新和国家数字化转型方面实现突破的第57号决议的精神，截至2026年5月，在各个领域取得了多项积极成果。从完善体制建设、构建创新生态系统，到推进数字化转型和国际合作，多项重要指标持续增长，为经济社会发展注入了新动力。

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛​​发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。

更多

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会：创建与奉献

2026年“越南光荣”表彰会共表彰13个先进典型，其中包括8个先进集体和5名先进个人。他们中有勇攀科技高峰的科学家、仁心仁术的医务工作者、开拓创新的企业家，有守护国家安宁的武装力量官兵，也有外交、文化、教育等领域的杰出代表，以及来自全国各地的优秀劳动者。

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

500昼夜行动：已搜寻、归集近1500具烈士遗骸

据国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，截至2026年7月25日，在“500昼夜行动”中，各力量已搜寻、归集烈士遗骸1488具，其中境内466具，老挝174具，柬埔寨850具。同时，发现7处烈士合葬墓，其中宣光省5处，共含23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体烈士遗骸。

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。

2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

截至2026年6月30日，越南吸引外商投资注册总额达346.5亿美元，包括新批项目注册资本、追加注册资本以及外国投资者出资购股金额，同比增长61%。2026年上半年，越南实际到位外商直接投资额预计达130.3亿美元，同比增长11.2%，创近5年来同期最高水平。