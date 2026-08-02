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黄福胜先生在谅山省母山乡查看野生柠檬育苗园的生长情况。图自 越通社
黄福胜先生在谅山省母山乡查看野生柠檬育苗园的生长情况。图自 越通社
母山生态农场合作社生产的“母山野生柠檬蜜饯”产品获得三星级一乡一品认证。图自 越通社
母山生态农场合作社生产的“母山野生柠檬蜜饯”产品获得三星级一乡一品认证。图自 越通社
母山生态农场合作社成员精心养护野生柠檬树，促进植株健康生长。图自 越通社
母山生态农场合作社成员精心养护野生柠檬树，促进植株健康生长。图自 越通社
黄福胜先生检查野生柠檬树养护情况，确保植株良好生长。图自 越通社
黄福胜先生检查野生柠檬树养护情况，确保植株良好生长。图自 越通社
合作社成员挑选符合标准的柠檬果实，用于产品加工。图自 越通社
合作社成员挑选符合标准的柠檬果实，用于产品加工。图自 越通社
母山生态农场合作社成员采摘野生柠檬，并筛选符合标准的果实进行加工。图自 越通社
母山生态农场合作社成员采摘野生柠檬，并筛选符合标准的果实进行加工。图自 越通社
合作社成员通过社交平台直播采摘过程，以展示产品来源和生产过程。图自 越通社
合作社成员通过社交平台直播采摘过程，以展示产品来源和生产过程。图自 越通社
黄福胜通过社交媒体直播，介绍获得三星级一乡一品认证的“母山野生柠檬蜜饯”产品，助力品牌推广并拓展销售市场。图自 越通社
黄福胜通过社交媒体直播，介绍获得三星级一乡一品认证的“母山野生柠檬蜜饯”产品，助力品牌推广并拓展销售市场。图自 越通社
母山生态农场合作社应用二维码追溯产品来源，有效提升地方特色产品价值，增强消费者信任。图自 越通社
母山生态农场合作社应用二维码追溯产品来源，有效提升地方特色产品价值，增强消费者信任。图自 越通社
越南合作社联盟副主席阮氏怀玲向母山生态农场合作社颁发“阿穆伊叶酿酒”产品来源追溯认证证书，该产品已在hoptaxa.vn系统完成追溯认证。图自 越通社
越南合作社联盟副主席阮氏怀玲向母山生态农场合作社颁发“阿穆伊叶酿酒”产品来源追溯认证证书，该产品已在hoptaxa.vn系统完成追溯认证。图自 越通社
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越南瑶族青年依托山区特产闯出致富路

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