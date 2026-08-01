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杜鹃瀑布顶部的水潭。图自 越通社
杜鹃瀑布顶部的水潭。图自 越通社
杜鹃瀑布落差约300米，水流从瀑布顶端倾泻而下，形成一道白色水帘，在苍翠浓郁的原始森林映衬下格外壮观。图自 越通社
杜鹃瀑布落差约300米，水流从瀑布顶端倾泻而下，形成一道白色水帘，在苍翠浓郁的原始森林映衬下格外壮观。图自 越通社
白马国家公园的溪流清凉宜人，穿越古老森林，呈现出诗意盎然的自然景观。图自 越通社
白马国家公园的溪流清凉宜人，穿越古老森林，呈现出诗意盎然的自然景观。图自 越通社
白马公园拥有清澈凉爽的溪流系统，溪水穿行于原始森林之间，营造出诗意与梦幻交织的美丽景致。图自 越通社
白马公园拥有清澈凉爽的溪流系统，溪水穿行于原始森林之间，营造出诗意与梦幻交织的美丽景致。图自 越通社
高逾300米的杜鹃瀑布犹如一条白色绸带，横挂在陡峭的山崖之间。图自 越通社
高逾300米的杜鹃瀑布犹如一条白色绸带，横挂在陡峭的山崖之间。图自 越通社
带着诗意之美的白马公园溪流清凉纯净，穿越茂密的原始森林。图自 越通社
带着诗意之美的白马公园溪流清凉纯净，穿越茂密的原始森林。图自 越通社
五湖瀑布与溪流掩映于青山密林之间，刚柔相济，构成一幅壮美的自然画卷。图自 越通社
五湖瀑布与溪流掩映于青山密林之间，刚柔相济，构成一幅壮美的自然画卷。图自 越通社
五湖瀑布掩映在青山绿林之间，呈现出浪漫而梦幻的自然之美。图自 越通社
五湖瀑布掩映在青山绿林之间，呈现出浪漫而梦幻的自然之美。图自 越通社
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顺化白马国家公园瀑布溪流展现自然秘境之美

白马国家公园位于顺化市富禄乡，是越南生物多样性最为丰富的地区之一，以清凉纯净、诗意梦幻的溪流瀑布系统而闻名。

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#越南美景 #瀑布 #白马公园 #顺化

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