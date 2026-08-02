绿色信贷突破：为越南可持续增长疏通资金流

目前已有82家信贷机构产生绿色信贷余额，总额约达828万亿越盾。2017-2025年阶段年均增速达20%以上。经环境与社会风险评估的贷款余额达逾510万亿越盾，占经济体系贷款总额近28%。

然而，绿色信贷发展仍面临诸多挑战，绿色项目通常回收期长，需要跨部门评估，且较普通贷款蕴含更多风险。

为化解这些瓶颈，越南国家银行正朝着向地方进一步放权的方向提出新的支持机制，以实施绿色项目扶持政策。

越南国家银行信贷司副司长 范氏清松：“在本次草案中，国家银行提出了更具突破性的方向，即转换利息补贴方式，交由地方实施该利息补贴机制，确保地方监督辖区内绿色项目的实施，满足地方发展规划要求。各银行平衡资金来源以对这些项目提供贷款。这也是放权分权的突破，以增强国家支持政策的执行效力。”

专家认为，要扩大绿色信贷规模，不仅需要国家的政策支持，还必须推动企业和整个经济体系的绿色化进程。

HDBank企业银行总监 陈怀房：“产品本身是绿色的，但企业是否绿色是另一回事。增加绿色贷款余额的关键是：第一，推动自身属于绿色产业群的增长；第二，考虑让经济体中各企业朝着绿色化方向转型，如劳动力、燃料、废弃物等方面对环境友好。”

除了扩大绿色信贷需求，专家也认为越南需要继续完善可持续金融生态系统，从绿色分类标准、ESG报告机制到对贷款方和借款方的支持政策。

DZ Bank全球债券与可持续金融部主管、执行总监 马库斯·普拉奇：“为推动绿色金融，需要建立可持续融资生态系统，制定明确的法规和标准。越南已拥有绿色分类体系，这是扩大绿色资金流的重要基础。不仅要支持已达绿色标准的项目，也要为正处于绿色转型过程中的项目创造条件。这将有助于扩大绿色融资，同时在ESG框架内推动环境和社会目标的实现。”

专家认为，随着正在研究的新支持机制以及法律框架的逐步完善，绿色信贷将继续扩大规模，成为推动绿色增长、循环经济的重要资源，并在未来阶段提升经济体的竞争力。（完）