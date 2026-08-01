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文化名人黎贵惇诞辰300周年国家级纪念典礼在兴安省举行

7月31日晚，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会与兴安省委、政府和人民在兴安省文化名人黎贵惇纪念区隆重举行文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726—2026年）国家级纪念典礼。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南代表处首席代表乔纳森·贝克（右）向兴安省授予联合国教科文组织关于纪念文化名人黎贵惇的决议。图自越通社
联合国教科文组织（UNESCO）驻越南代表处首席代表乔纳森·贝克（右）向兴安省授予联合国教科文组织关于纪念文化名人黎贵惇的决议。图自越通社

越通社兴安省——7月31日晚，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会与兴安省委、政府和人民在兴安省文化名人黎贵惇纪念区隆重举行文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726—2026年）国家级纪念典礼。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决，越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足以及多位党和国家现任和前任领导一同出席活动。

联合国教科文组织（UNESCO）驻越南代表处首席代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）在纪念典礼上向越南和兴安省代表颁授联合国教科文组织关于纪念文化名人黎贵惇的决议

越共中央政治局委员、政府常务副总理范家足在纪念典礼上发表讲话时强调，300年来，黎贵惇崇尚学习、自强不息、尊重真理、注重实践、矢志报国的精神依然历久弥新、熠熠生辉。他是探索知识精神、君子品德和知识分子报效国家责任担当的杰出象征。黎贵惇的生平与事业已成为越南民族气概与智慧的光辉典范，是兴安家乡乃至越南民族共同的骄傲。

为使文化名人黎贵惇诞辰300周年纪念活动不仅停留于缅怀与致敬，更成为传承其思想与文化遗产的重要动力，范家足指示各级各部门、各地方继续深入研究黎贵惇的生平、思想和文化遗产，加大对其著作的征集、翻译、注释、出版和数字化整理力度，逐步建立统一共享的数据库，为国内外学者、教师、学生和广大公众便捷、准确地获取相关资料创造条件。

范家足同时也强调，要主动加强联合国教科文组织（UNESCO）框架内以及与支持此次提名国家之间的国际合作，举行更多关于文化名人黎贵惇的学术研讨会、专题展览、出版发行和学术交流等活动。通过这些举措，更加生动地向世界展示越南的历史、文化和智慧，增进相互理解，不断深化越南与国际社会之间友好合作关系。（完）

越通社
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