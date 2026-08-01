越南集邮家通过邮票留存胡志明主席与黄沙、长沙群岛印记

越通社安江省——翻开一本本老旧的集邮册，安江省话山乡现年74岁的陈友惠先生兴致勃勃地讲述着每一枚邮票背后的故事。对他而言，邮票不仅仅是收藏品，更是浓缩的“历史书页”，承载着民族的记忆，并成为连接越南与世界的桥梁。

超过60年的集邮生涯，陈友惠拥有约1万枚越南邮票和来自60个国家和地区的30多万枚国际邮票。迄今，他已完成24套专题邮票集，内容涵盖胡志明主席、越南妇女、民间文化、交通运输、军队、名人以及风景名胜等。

这份热忱始于他14岁那年，从向朋友要来几枚邮票开始，他勤勉地搜寻用过的旧信封，剪下邮票，再逐步扩大与同好者的交流。

后来，他加入了日本集邮俱乐部。为成为会员，他向日本寄去了400枚越南邮票，并亲自用英语填写了申请表。从此，开启了他与世界各地朋友以邮会友的旅程。

1998年，陈友惠专题邮票集《胡志明，最美的名字》荣获国家集邮展览铜奖。三年后，他的《胡志明——生平与革命事业》、《越南妇女》和《航空交通工具》三套专题邮票集均获得奖牌。

目前，在众多藏品中，陈友惠倾注最多心血的是关于胡志明主席的2000多枚邮票和信封。特别的是，他珍藏了一枚在抗战时期发行的珍贵《胡伯伯——第五联区》邮票，这被认为是越南现存稀有的历史邮票之一，体现了南方人民对胡志明主席的情感和敬意。

陈友惠珍藏一枚在抗战时期发行的珍贵《胡伯伯——第五联区》邮票。图自越通社

此外，他建立了专题邮票集《通过邮票看黄沙和长沙群岛归属越南》，旨在通过邮票形式为国家海洋岛屿主权发声，向国际友人传递热爱祖国与以和平方式维护主权的愿望。从2010年至2018年，他向多国收藏家寄出约200个贴有黄沙、长沙群岛题材邮票的信封。迄今已收到约100个寄回的信封，并从中精选77个完成专题收藏，为通过和平方式传播越南海岛主权信息贡献力量。

多年来，凭借具有历史价值与深刻意义的邮票集，陈友惠参加了多项国内外邮票展览并屡获奖项。

2026年初，越南纪录组织为陈友惠夫妇颁发了关于大型专题邮票收藏的纪录认证，同时表彰他60年来为越南集邮运动所作出的贡献。

除了收藏邮票外，多年来他还将自己的藏品带到学校和俱乐部，向学生们展示介绍。他向学生讲述胡志明主席、民族英雄、越南和世界各地的故事。他相信，集邮不仅能够增长知识，还能培养耐心、细致的品质以及对历史的热爱。（完）