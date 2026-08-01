文化

越南集邮家通过邮票留存胡志明主席与黄沙、长沙群岛印记

超过60年的集邮生涯，陈友惠拥有约1万枚越南邮票和来自60个国家和地区的30多万枚国际邮票。迄今，他已完成24套专题邮票集，内容涵盖胡志明主席、越南妇女、民间文化、交通运输、军队、名人以及风景名胜等。

2026年初，越南纪录组织为陈友惠夫妇颁发了关于大型专题邮票收藏的纪录认证。图自越通社
2026年初，越南纪录组织为陈友惠夫妇颁发了关于大型专题邮票收藏的纪录认证。图自越通社

越通社安江省——翻开一本本老旧的集邮册，安江省话山乡现年74岁的陈友惠先生兴致勃勃地讲述着每一枚邮票背后的故事。对他而言，邮票不仅仅是收藏品，更是浓缩的“历史书页”，承载着民族的记忆，并成为连接越南与世界的桥梁。

超过60年的集邮生涯，陈友惠拥有约1万枚越南邮票和来自60个国家和地区的30多万枚国际邮票。迄今，他已完成24套专题邮票集，内容涵盖胡志明主席、越南妇女、民间文化、交通运输、军队、名人以及风景名胜等。

这份热忱始于他14岁那年，从向朋友要来几枚邮票开始，他勤勉地搜寻用过的旧信封，剪下邮票，再逐步扩大与同好者的交流。

后来，他加入了日本集邮俱乐部。为成为会员，他向日本寄去了400枚越南邮票，并亲自用英语填写了申请表。从此，开启了他与世界各地朋友以邮会友的旅程。

1998年，陈友惠专题邮票集《胡志明，最美的名字》荣获国家集邮展览铜奖。三年后，他的《胡志明——生平与革命事业》、《越南妇女》和《航空交通工具》三套专题邮票集均获得奖牌。

目前，在众多藏品中，陈友惠倾注最多心血的是关于胡志明主席的2000多枚邮票和信封。特别的是，他珍藏了一枚在抗战时期发行的珍贵《胡伯伯——第五联区》邮票，这被认为是越南现存稀有的历史邮票之一，体现了南方人民对胡志明主席的情感和敬意。

vnanet-bo-tem-chu-tich-ho-chi-minh-voi-lien-khu-5-la-mot-hien-vat-quy-trong-bo-suu-tap-chuyen-de-ve-bac-ho-cua-ong-tran-huu-hue.jpg
陈友惠珍藏一枚在抗战时期发行的珍贵《胡伯伯——第五联区》邮票。图自越通社

此外，他建立了专题邮票集《通过邮票看黄沙和长沙群岛归属越南》，旨在通过邮票形式为国家海洋岛屿主权发声，向国际友人传递热爱祖国与以和平方式维护主权的愿望。从2010年至2018年，他向多国收藏家寄出约200个贴有黄沙、长沙群岛题材邮票的信封。迄今已收到约100个寄回的信封，并从中精选77个完成专题收藏，为通过和平方式传播越南海岛主权信息贡献力量。

多年来，凭借具有历史价值与深刻意义的邮票集，陈友惠参加了多项国内外邮票展览并屡获奖项。

2026年初，越南纪录组织为陈友惠夫妇颁发了关于大型专题邮票收藏的纪录认证，同时表彰他60年来为越南集邮运动所作出的贡献。

除了收藏邮票外，多年来他还将自己的藏品带到学校和俱乐部，向学生们展示介绍。他向学生讲述胡志明主席、民族英雄、越南和世界各地的故事。他相信，集邮不仅能够增长知识，还能培养耐心、细致的品质以及对历史的热爱。（完）

越通社
#越南集邮家用 #邮票 #胡伯伯 #黄沙 #长沙 #影像 #集邮 #文化之光 安江省
关注 VietnamPlus

文化之光

相关新闻

越南集邮家用30万枚邮票留存胡伯伯与黄沙、长沙群岛影像

越南集邮家用30万枚邮票留存胡伯伯与黄沙、长沙群岛影像

超过60年的集邮生涯，安江省话山乡现年74岁的陈友惠先生已建立起一个庞大的邮票收藏体系，拥有超过30万枚邮票和24个极具历史价值的专题集，其中包含关于胡志明主席珍贵影像的专题集以及“黄沙和长沙群岛归属越南”的专题集。

越南发行国庆80周年纪念邮票。图自越通社

越南发行国庆80周年纪念邮票

8月26日，纪念国家重大节日和重要历史事件中央指导委员会在河内举行了“越南社会主义共和国国庆80周年（1945年9月2日—2025年9月2日）特种邮票套装发行仪式。

更多

雄伟的泾阳王大桥飞架杜河之上，不仅是顺城日新月异发展的缩影，更是连接历史与现代、将这片热土与世界紧密相连的“跃动之桥”。图自越通社

架起民间心桥，与“我们越南”美美与共（第三期）

初到越南，陈列斌先生用来形容这里的三个词是“小农、悠闲、幸福”；八年过去，这三个词变成了“发展、开放、幸福”。八载岁月流转，变的是蓬勃发展的气象，不变的是人们脸上的幸福感。最让他欣慰的，并非越南经济奔跑的速度有多快，而是当地人的幸福感从未减退。正是看到了这样一个充满活力的越南，他心生念想：不仅要在此生活，更要做点什么，让更多人与这片土地产生连接

顺城——这片充满包容与善意的热土，不仅见证着产业的发展，更孕育着越中两国人民深厚而真挚的情谊。图自越通社

于细微处见真情（第二期）

跨越国界的人与人之间的信任与情谊，并非一朝一夕建立起来的，而是在无数平凡的日常里悄然生长。在顺城，对于以陈l列斌先生为代表的中国投资者而言，最打动人心的往往并非宏大的政策，而是沉淀在日常里的人情味。在八年的相处中，善意得到了最珍重的回应，信任在细碎的日常中悄然生根。于细微处见真情，这正是外国投资者能够在这片热土安心扎根、长久发展的真正底气。

各位代表参观展览。图自越通社

“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕

7月30日，在兴安省黎贵惇文化名人纪念区，越南文化体育与旅游部文化艺术展览中心与兴安省文化体育与旅游厅联合举办了“文化名人黎贵惇的遗产”展览开幕式。

春曲——富寿省富有特色的文化类型。图自越通社

富寿省：促遗产“热”起来 使旅游“火”起来

在落实越共中央政治局2026年1月7日关于新时期越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中，富寿省正大力推进特色文化价值挖掘与旅游发展相结合。凭借丰富的文化遗产和自然资源基础，该省逐步打造特色旅游产品，为经济社会发展注入动力。

参加系列活动的有来自11个地方、属于16个民族的100多名少数民族同胞。图自越通社

在河内市体验南部高棉文化色彩

今年8月，位于河内的越南各民族文化旅游村将成为精彩的文化之约，举办以“通过高棉同胞文化回归西部”为主题的系列活动。

黎贵惇诞辰300周年特殊邮票问世。图自越通社

越南发行黎贵惇诞辰300周年特殊邮票

7月30日，越共中央宣教与民运部、科技部、越南社会科学翰林院及兴安省人民委员会在兴安省会议中心联合举行 “纪念文化名人黎贵惇诞辰300周年（1726-2026）” 特殊邮票发行仪式。

越南各民族文化旅游村内的民族文化交流节吸引了大批民众与游客前来参与。图自越通社

唤醒首都河内的“旅游村寨”

河内不止有古街、还剑湖和千年文化遗产——如今，这座城市的旅游版图正悄然向郊外延伸，一批特色鲜明的社区旅游目的地逐渐走入公众视野。从浸润芒族风情的美德乡芒谷(Mường Cốc)，到展现瑶族生活图景的巴维板绵村（Bản Miền），再到荟萃54个民族文化的越南各民族文化旅游村，这些“旅游村寨”正为河内塑造别具一格的旅游名片，回应着国内外游客对体验式、绿色化、可持续旅游的深层期待。

厨师正在为顾客准备鸡肉河粉。图自越通社

河内河粉：从遗产到文化IP

河内发起“从非物质文化遗产‘河内河粉’到文化IP创意”大赛，体现了一种新的思维方式，即文化被视为内生资源，能够为经济社会发展创造新的价值。

青年工程——国家革命历史遗迹布泽车站的数字化项目，帮助民众、游客及年轻一代更深入地了解家乡的历史价值。图自越通社

越南推动遗产转化为文化产业发展的资源

凭借庞大的遗产宝库，越南拥有许多国家难以企及的宝贵资本。在全球一体化和竞争背景下，将遗产转化为数据资源、数字化知识、知识产权和发展文化产业，是发挥国家软实力、为国家发展创造动力的必然要求。

应用人工智能技术的机器人在胡志明市历史博物馆提供参观导览服务。图自《人民报》

人工智能驱动文化产业创新发展

在文化产业发展过程中，人工智能正成为改变产品创造、生产和分销方式的核心技术，有助于保护文化遗产，推广民族文化特色以及提升产业竞争力并拓展国际市场。然而，人工智能的应用也带来关于版权保护、数据治理以及高素质人才培养等方面的挑战。

国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社

当中部特产“遇上”创意咖啡

凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。