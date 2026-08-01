第33次外交会议：明确总体方向 为新阶段发展注入强劲动力

越通社河内——8月1日上午，以“在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”为主题的第33次外交会议在河内正式开幕。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在国际会议中心，并与各省委、市委以及越南驻外代表机构进行视频连线。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。



越南驻美国大使阮国勇强调，苏林的讲话内容深刻、全面，具有很强的指导意义。其中提出了本次会议需要重点研讨的重要方向与核心议题，从而制定未来阶段对外工作的具体行动计划。



把深刻认识转化为具体行动



对苏林在讲话中提出的六项重点任务做出评价时，阮国勇表示，该六项任务具有很强的全局性、针对性和指导性，完全契合新发展阶段越南外交部门的职能与任务。



阮国勇指出，苏林的讲话不仅提出了一系列具有战略意义的重要课题，也要求越南外交部门商讨清晰的答案，并制定具体路线图。



为贯彻落实上述重要指示，阮国勇认为，越南外交部门的当务之急是全方位提升思想认识和综合能力。同时，深刻领会党和国家的各项指示精神，准确把握当前国家发展的新要求，全面认识快速变化的国际局势带来的新要求。在此基础上，明确国家所处方位，准确识别自身优势、短板、机遇和挑战，最大限度发挥有利条件，同时主动谋划应对挑战的措施。



充分发挥海外越南人资源优势



谈及越南驻外代表机构的作用时，阮国勇表示，一项重要且经常性的任务是加强与旅外越南人之间的联系并为他们的生活提供切实支持。然而，对外工作不能仅停留在提供服务和支持层面，更要充分发挥海外越南人这一庞大资源的作用。随着海外越南人群体不断发展壮大，其在国家建设事业中的作用也日益凸显。



深刻领会越共中央总书记、国家主席苏林的指示精神，越南驻外代表机构应不断努力，积极主动创新思维方式和工作方法，以更加灵活、务实的方式开展工作，更好适应新形势下越南融入国际社会和发展需求，同时回应国内民众和海外越南人群体的期待与诉求。（完)





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