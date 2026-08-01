☕️越通社新闻下午茶（2026.8.1）

越通社河内——·8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在国际会议中心，并与各省委、市委以及越南驻外代表机构进行视频连线。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并在会上发表指导性讲话。阅读全文
·8月1日上午，第33次外交工作会议在河内正式开幕。会议以线下与线上相结合方式举行，同各地方和越南驻外代表机构进行视频连线。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江和越共中央政治局委员、公安部长梁三光在会上发表专题报告时强调，今后国防部、公安部、外交部以及各部委、行业和地方应加强协调配合，维护和平稳定环境，为国家发展创造有利条件。阅读全文
·越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。阅读全文
·在第33次外交会议正在河内召开之际，越南驻加拿大大使范荣光表示，近期对外工作成就为提升越南国际地位作出了贡献，同时为越加关系更广泛、更务实发展并力争在2026年实现关系升级奠定了基础。阅读全文
·值此第33次外交会议暨第22次全国外事工作会议8月1日至7日举行之际，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠接受了媒体记者的采访。阅读全文
·7月31日下午，越共中央总书记、国家主席、人民武装力量统帅、国防与安全委员会主席苏林在河内主持仪式，向越共中央委员、中央公安党委常务委员会委员、公安部副部长邓鸿德授予晋升上将军衔决定。阅读全文
··7月31日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部驻地会见了刚出席第二次名誉领事会议及相关系列活动的越南社会主义共和国驻外名誉领事代表团。阅读全文
·在实施两级地方政府模式一年后，宣光省各边境乡正呈现出诸多积极变化。从那些偏远、交通不便、合并后行政区域扩大的地方，多个地区已逐步克服了最初的困难，建立起运转顺畅、更贴近民众的机构。新模式不仅提高了行政手续办理的质量，还为挖掘潜力、发展经济社会、维护边境地区国防安全创造了动力。阅读全文
·截至7月底，广义省各村的领导班子健全工作已全部完成。在西部多个山区乡，各族群众已信任并选举了“Z世代”村长。凭借年轻活力、热情，以及能动性、创造力和对4.0科技时代的适应能力，这些“Z世代”村长被寄予厚望，将为偏远地区各村带来“新气象”，推动各村日益向好发展。阅读全文
·位于林同省的得农联合国教科文组织世界地质公园正积极筹备预计于2027年7月举行的再评估工作。这是该公园巩固世界地质公园称号的重要节点，也将进一步推动地质遗产、文化遗产和生物多样性价值保护，促进可持续旅游发展。阅读全文
·翻开一本本老旧的集邮册，安江省话山乡现年74岁的陈友惠先生兴致勃勃地讲述着每一枚邮票背后的故事。对他而言，邮票不仅仅是收藏品，更是浓缩的“历史书页”，承载着民族的记忆，并成为连接越南与世界的桥梁。阅读全文
·越南政府第301/2026/NĐ-CP号法令将未满六周岁孩子的身份证申领手续正式纳入线上联办流程，该法令自2026年9月1日起生效。根据新法令的补充规定，申请人在办理“出生登记、常住登记、医疗保险卡申领”事项时，若同时提出为未满六岁孩子申领身份证的申请，可一并申请、合并办理。阅读全文
·日本多家媒体和电视台纷纷报道了5名越南劳动者在日本熊本县地震中勇敢救出一名90岁老人的感人事迹，其中高度评价当地越南人社群的互助精神。阅读全文
·由越南铁路总公司投资建设的 “顺化古都—风芽：世界奇观·世界遗产之旅”旅游列车将于2026年9月1日正式投入运营。列车共设8节车厢，可载客约304人，全线长约190公里，途经顺化、东河、美泽、同海和寿禄等车站，单程运行时间约4小时40分钟。阅读全文
·7月31日下午，越南文化体育与旅游部与外交部在河内联合举行2027年越南亚太经合组织（APEC）会议标识及视觉识别系统设计大赛启动仪式。阅读全文
·越南电信局副局长阮英刚7月31日在越南科学技术部例行新闻发布会上表示，越南将及早把握机遇，主动部署6G技术，确保其符合国内实际条件与发展需求。阅读全文（完）