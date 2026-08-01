☕️越通社新闻下午茶（2026.8.1）

越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。