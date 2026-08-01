努力维护得农联合国教科文组织世界地质公园称号

越通社林同省——位于林同省的得农联合国教科文组织世界地质公园正积极筹备预计于2027年7月举行的再评估工作。这是该公园巩固世界地质公园称号的重要节点，也将进一步推动地质遗产、文化遗产和生物多样性价值保护，促进可持续旅游发展。

西原大山林中的“露天地质博物馆”

得农联合国教科文组织世界地质公园横跨林同省西部22个乡、坊，总面积近4760平方公里。公园历经数百万年的地质构造运动和多次火山喷发形成，孕育出东南亚最具代表性的玄武岩火山洞穴系统之一以及兼具科学价值和观赏价值的独特地质景观。

目前，园区已发现近50个火山洞穴，总长度超过10公里，并拥有约65处地质、地貌遗产点。火山口、瀑布和热带森林之间分布着众多记录区域地质演化、考古遗存和生物多样性的珍贵遗迹。洞穴内至今仍保存着地球演化过程、史前人类活动、矿物组合、化石以及特有生态系统等重要证据，进一步彰显了该地质公园在世界自然遗产保护中的突出价值。

越南联合国教科文组织世界地质公园网络主席陈新闻表示，得农地质公园拥有区别于越南其他地质公园的独特优势。这里是越南年轻火山活动最为活跃的地区之一，目前已确认6座火山口，并拥有独具特色的火山洞穴系统，这些洞穴正持续开展科学研究、保护与价值开发工作。

除地质资源外，得农世界地质公园还是西原锣钲文化空间、胡志明小道国家特别遗迹以及40多个民族传统文化的汇聚之地。史诗、传统节庆、手工艺和本土知识世代相传，形成了以 “旋律之乡”为主题的特色体验，充分展现自然遗产与文化遗产交相辉映的独特魅力。

越南联合国教科文组织世界地质公园网络主席、副教授、博士陈新闻（戴帽者）考察位于得农联合国教科文组织世界地质公园区域内的火山洞穴系统（C4洞）。图片来源：越通社

地质遗产、生物多样性和本土文化的有机融合，使得农世界地质公园形成了独具特色的吸引力。这也是联合国教科文组织专家组在2026年6月进行实地考察期间重点关注的内容，为2027年再评估工作提供依据。考察结束后，专家组充分肯定了公园在遗产保护和价值发挥方面取得的成果，同时提出了一系列建议，以进一步提升遗产保护、管理和可持续发展的水平。

落实联合国教科文组织建议 迎接2027年再评估

根据联合国教科文组织专家组提出的建议，林同省正全面推进各项准备工作，积极迎接2027年世界地质公园再评估。这一计划体现了地方政府全面落实联合国教科文组织各项标准的坚定承诺，并致力于推动地质遗产保护与可持续发展及国际合作深度融合。

按照计划，林同省将重点落实联合国教科文组织提出的七项建议，包括：加强地质遗产保护与解说体系建设、完善世界地质公园标识系统、提升基础设施水平、发展地质旅游、提高管理能力、拓展合作伙伴网络以及深化与联合国教科文组织世界地质公园网络的合作。

得农地质公园C7火山洞穴入口。越通社发

在2027年1月前完成申报材料完善工作的同时，当地还将对3条体验线路、41处遗产点及相关旅游景点进行全面梳理，不断提升遗产保护、展示解说和游客体验水平，并按照联合国教科文组织标准完善导览标识、数字数据库、信息平台及宣传体系。

与此同时，林同省还将进一步加强与国内外高校、科研机构以及越南、亚太地区和全球世界地质公园的交流合作，深化遗产保护、科学研究、公众教育和可持续旅游等领域的经验共享。遗产教育、人才培养和地质旅游产品等项目将在联合国教科文组织专家组再评估前完成建设并投入运行。

对于位于世界地质公园范围内的22个乡、坊，当地将持续加强自然景观保护和遗产点维护，完善旅游基础设施，发展社区旅游和特色OCOP（一乡一品）产品。同时，加快遗产数字化建设，加强世界地质公园品牌推广，深化国际合作，不断提升公众保护自然遗产和传承本土文化的意识。

根据计划，各项重点任务将在2027年7月联合国教科文组织专家组开展再评估前全部完成。继续保持联合国教科文组织世界地质公园称号，不仅有助于保护当地独特的地质、生态和文化遗产，也体现了越南积极履行对联合国教科文组织承诺、推动可持续旅游发展和深化国际遗产保护合作的不懈努力。（完）