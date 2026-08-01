越共中央总书记、国家主席苏林在第33次外交会议上的讲话（全文）

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越通社河内——8月1日上午，第33次外交会议在河内正式开幕。会议以“在新纪元发挥越南对外工作的先锋作用，落实其重要且经常性任务”为主题，采取线上线下相结合的方式举行，与全国各地方和越南驻外代表机构进行视频连线。

越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导讲话。

越南通讯社谨向读者全文介绍越共中央总书记、国家主席苏林的讲话：

各位党和国家、越南祖国阵线现任和原任领导同志：

各位外交部现任和原任领导同志、历届对外工作领导同志：

各位与会代表：

今天，我非常高兴前来出席第33次外交会议。我谨代表党和国家领导人，并以个人名义，向全体与会代表、干部、公务员、事业单位工作人员以及国内外从事对外和外交工作的同志们，致以亲切问候和最热烈的祝贺。预祝本次会议取得圆满成功。

本次外交会议召开之际具有重要意义。建国80多年、革新事业开展40年后，我国正迈入新的发展阶段。党的全国代表大会决议首次将外交和对外工作确定为“重大、经常性任务”。对外工作已不再只是一个涉及对外关系的领域，而是成为国家综合实力的重要组成部分。对外工作不仅是外事机构的任务，而且是全党、全民、全军和整个政治体系的共同事业。因此，本次外交会议具有十分特殊的意义和广泛的内涵，已经超越外交部门会议的范畴，是我们就整个政治体系的对外工作进行交流和讨论的重要机会。

越共第十四次全国代表大会制定了国家新发展阶段的路线。越共十三届中央政治局关于融入国际的第59号决议，以及中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06号决议，已明确各项重大方针。中央对外工作和融入国际社会指导委员会已经成立。路线已经明确，指导机制正在健全完善。当前的紧迫任务是正确、迅速组织实施并取得具体成效。

因此，第33次外交会议必须帮助整个对外工作体系明确已经完成的工作和尚显迟缓的任务，统一重点任务、协调方式和会后应实现的目标成果。

同志们：

自第32次外交会议以来，世界局势快速、复杂变化，一些事态甚至超出常规预期。在此背景下，对外工作和融入国际社会工作仍得到主动、协调推进，取得多项重要成果。

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首先，对外工作与国防、安全工作密切配合，为维护平稳定环境，捍卫国家独立、主权、统一、领土完整和国家民族利益作出贡献，避免国家陷入被动，防止出现战略意外。

越南对外关系格局继续得到拓展和提升。自第32次外交会议以来，越南与9个伙伴建立或升级为全面战略伙伴关系，与11个国家建立或升级为战略伙伴关系，与5个国家建立或升级为全面伙伴关系。

这些新框架表明，越南同各方的政治互信不断增强，国际地位日益提升，为经济、科学、技术、教育、国防、安全和民间交流等领域的合作开辟了更多空间。越南同邻国、大国、东盟国家、重要伙伴和传统友好国家的关系继续得到巩固，各对外工作渠道之间的协调也更加紧密。

多边外交取得更多突出成果。越南成功举办东盟未来论坛、绿色增长和全球目标2030伙伴关系峰会（P4G峰会）以及《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式；以亚太组最高票再次当选联合国人权理事会2026—2028年任期成员；在联合国和联合国教科文组织有关机构中担任多个重要职位；积极参与联合国维和行动，为解决全球性和人类共同面临的问题作出贡献。

经济外交更加紧密服务国家发展需要。越南已与60多个国家和地区签署17项自由贸易协定。2025年进出口总额约达9300亿美元，使我国跻身全球贸易规模前20大经济体。外商投资注册资本超过380亿美元，实际到位资金超过270亿美元，达到五年来最高水平。对外工作为拓展市场、推动供应链多元化以及吸引资金、技术和知识作出了贡献。

科技外交受到更多重视。越南驻外代表机构积极推动国外研究中心、科技集团、专家及海外越南知识分子与国内需求对接。文化外交和对外宣传积极展现和平、稳定、革新、负责任的越南形象。海外越南人工作继续巩固全民族大团结。在局势复杂的地区，领事保护工作得到及时开展。

这些成果证明，奉行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展的对外路线，实行多边化、多样化，主动、全面、深入、有效融入国际社会的对外路线和方针是完全正确的。我们坚定目标和原则，在方式和步骤上保持灵活；坚决维护国家—民族利益，尊重国际法，从而赢得人民和国际友人的认同与支持。

上述成果得益于越共中央委员会，特别是中央政治局、中央书记处的集中统一领导，国家的管理和施政，党和国家领导同志的深入指导，以及整个政治体系的共同参与。对外工作各支柱之间、中央与地方之间，以及对外工作与国防、安全和发展工作之间的协调日益紧密。

特别需要指出的是，在这些共同成就中，从事对外和外交工作的干部队伍作出了重要贡献。无论在何种情况下、何种工作岗位上，同志们始终展现出坚定的政治立场、过硬本领和高度责任感，始终忠于祖国，忠于党、国家和人民，始终把国家民族利益放在首位。我谨代表党和国家领导人，对这些重大而务实的贡献表示热烈祝贺和高度赞扬。

同志们：

我们为已经取得的成果感到高兴，但不能因此自满。当前值得关注的不足并非方针不明确，而主要出在具体化和组织实施环节。

研究和预测工作在某些时候、某些问题上尚未及时跟上形势变化。一些报告仍偏重于描述，尚未明确指出有关事态对越南的影响以及应对方案。政策咨询质量不够均衡，对技术、数字经济、能源、供应链和国际法等新问题的研究能力仍然有限。外交领域的数字化转型进展缓慢，数据互联互通和共享水平仍然有限。

部分决议、结论、协议和国际承诺的具体落实工作仍然缓慢。一些工作未能跟进到底，机关之间的责任划分尚不够明确，存在的困难和障碍未能得到及时处理。一些良好的政治关系尚未相应转化为市场、项目、技术以及人民和企业能够获得的实际利益。有些活动仍然更看重会议数量和签署文件的数量，而不是最终成果。

跨部门协调有时还不够同步。有些工作由多个机关共同参与，但没有一个机关承担最终责任。一些瓶颈虽已得到识别，却因规定相互重叠、手续冗长或不敢作出决定而迟迟未能破解。中央与地方之间、驻外代表机构与各部委、行业和企业之间的衔接尚不够紧密。一些地方尚未及时做好准备，无法有效把握对外工作所创造的机遇。

同志们：

世界正在快速演变，形势极其复杂。大国战略竞争日趋激烈。经济、贸易、科技、数据、能源和供应链与政治、安全的联系日益紧密。冲突仍在延续，国际法和多边机制承受着巨大压力。气候变化、能源安全、粮食安全、水资源安全以及跨国犯罪正对所有国家产生直接影响。

科学技术正在改变生产方式、治理模式和力量对比。人工智能、半导体、生物技术、数字基础设施和新能源既带来重大机遇，也产生新的风险。掌握技术、数据和高素质人才的国家将拥有优势；转型迟缓的国家则可能进一步落后。

然而，和平、合作与发展仍是各国的共同愿望。亚太地区继续成为充满活力的发展中心，东盟发挥着重要作用。许多国家希望扩大同越南的合作。革新开放40年来取得的成就，以及国家的稳定、市场、人力资源和国际声誉，为我国创造了新的有利条件。海外越南人群体日益发展壮大，其服务国家建设与发展的潜力日益增大。

关键在于及早发现机遇，并将机遇转化为实际成果。我们不能坐等有利条件到来，也不能等到情况发生后才着手处理。形势越复杂，就越要保持冷静和主动，绝不能退缩；既要自信而不主观，勇于行动而不冒险，灵活应对而又坚守原则。在扩大合作的同时，巩固战略自主、自身实力和韧性。

当前正是对外工作发挥先锋作用的时候：要及早发现、精准建言、及时行动；为在保卫祖国事业中能够做到未雨绸缪、深谋远虑作出贡献；发挥开路、联通作用，争取发展资源。发挥先锋作用还意味着对工作跟踪到底，主动排除困难，并对最终结果负责。

为推动越共十四大对外路线和党的各项决议落到实处，我建议整个外交部门和各对外工作机关重点落实以下六项任务。

第一，继续革新思维，提高研究预测和战略咨询水平。

世界变化迅速，思维创新迟缓，行动就会落后。研究工作必须先行一步，帮助党和国家领导人及早识别趋势、机遇和风险，预判各种情况，避免在战略上陷入被动，防止出现意外局面。必须正确认识世界，深入了解国家，准确判断自身利益和能力。

研究工作必须聚焦对越南安全与发展产生直接和长期影响的问题，包括大国战略调整，经济、科技和权力中心的转移，以及贸易、金融、能源和水资源领域的变化。必须尽早深入研究人工智能、半导体、数字经济、绿色转型、网络安全和数据安全等问题。研究工作尤其要重视识别机遇并提出具体行动方案。

每份报告都必须明确回答：正在发生什么；对越南产生何种影响；应采取什么处理方案；哪些工作应优先开展；由谁负责实施。报告要简明扼要，提供新信息，作出明确判断，并提出切实可行的建议。必须加强研究机构与实际工作部门、国内机关与驻外代表机构之间的交流，充分发挥专家、企业和海外越南人网络的作用。

革新思维要求干部在建言献策中敢于担当。参谋干部必须敢于提出问题，坚持正确建议，并对自己的意见负责。新的地位和实力要求我们保持自信、主动和负责任的姿态，同时始终真诚、谦逊并尊重伙伴。

第二，深化对外关系，提高对外关系实效。

已经建立或升级的关系框架，必须通过行动计划和成果可衡量的项目加以具体落实。关系升级意味着开启新阶段，而不是任务已经完成。每次高层访问后都必须制定落实计划；每项协议都必须明确牵头机关、责任、进度、检查方式和具体成果。

对外工作的优先事项已经明确。在所有对外关系中，都要重视互信、真诚和长远利益，妥善处理分歧，不能让个别问题影响整体关系。

衡量对外关系成效，不能看接触频率或关系框架的名称。主要标准在于和平环境是否得到巩固，国家利益是否得到维护，市场是否得到拓展，项目是否得以形成，技术能力和人力资源质量是否得到提升，人民是否真正受益。

第三，推动服务发展的外交走深走实，以实际成效作为衡量标准。

2030年和2045年发展目标提出了很高要求。对外工作必须直接服务于增长模式创新，提升生产率、竞争力和经济自主能力。经济外交必须持续跟进项目，直至取得实际成果。

优先争取科学、技术、创新、数字化转型、私营经济发展和提高外资质量所需的资源。有选择地吸引高技术以及半导体、人工智能、数字基础设施、清洁能源、生物技术和现代农业等领域的项目；将投资同技术转让、人才培养以及越南企业参与全球供应链和价值链结合起来。

每个驻外代表机构都必须了解国家需求和驻在地优势，找准合作伙伴，并持续跟进工作。各部委、行业和地方必须准备好项目、机制、场地、人力和承接条件。只有国内做好准备，外部机遇才能转化为发展资源。这是驻外代表机构、国内机关、企业和每一位公民的共同任务。

科技外交必须成为经常性任务。要建立科技伙伴网络，推动研究院所、高等院校、企业和专家之间的对接；跟踪新的发展趋势、标准和政策；将适合的知识和技术引进国内。外交工作不仅要寻找资金，还要寻找知识、人才和先进经验。

与此同时，要提高海外越南人工作、文化外交、对外宣传、领事工作和领事保护工作的质量。为侨胞心系祖国、贡献家乡创造条件，发挥知识分子、企业家和专家网络的作用。领事服务必须便捷、透明；领事保护必须及时、准确、负责任。一切对外活动都必须服务国家、服务人民。

第四，提升多边外交水平，全面、协调、有效推进融入国际社会。

继续在联合国、东盟、亚太经合组织和湄公河次区域合作机制中发挥作用，为维护和平、保障粮食和水资源安全、应对气候变化、推动能源转型和可持续发展作出贡献。必须及早从议题、倡议、基础设施、人力资源以及争取支持等方面，为主办2027年亚太经合组织会议做好准备。

落实第59号决议，必须将融入国际社会同完善体制、增强内部实力结合起来。必须审查各项国际承诺，推动其国内法化并认真落实，以促进改革和提高竞争力。深入融入但不依赖，扩大开放但坚持自主，吸收世界文明精华，丰富越南特色并增强越南力量。

第五，大力创新协调、检查和组织实施机制，集中破解拖慢工作进度的瓶颈。

中央对外工作和融入国际社会指导委员会必须发挥领导、战略指导和统一协调作用，处理重大、新出现、复杂、跨部门以及超出单个机关权限的问题。外交部作为常设机构，要做好参谋、综合、协调和督促工作，主动发现进展迟缓的事项并提出解决措施。

属于哪个机关职责范围的事项，就由该机关主动解决。跨部门事项必须确定一个牵头单位。超出权限的事项必须报告有权机关。不能出现多个机关共同参与，却无人承担最终责任的情况。主要负责人必须掌握工作进度，并对结果负责。

建立统一的国际条约、协议和承诺数据库，明确进度、成果、牵头机关和协调责任。各部委、行业、地方与驻外代表机构之间的数据必须实现互联、更新并确保安全，为任务跟踪和指挥调度提供服务。

第六，特别重视建设一支具备良好品格、能力和威信，能够满足新阶段任务要求的对外工作干部队伍。

胡志明主席曾教导：“干部是各项工作的根本。”即使决议再好、机制再完善，如果干部不熟悉工作、缺乏责任感、不愿协调，工作仍会停滞不前。必须做好选拔、培养、评价、安排和使用等各个环节，以品格、能力和工作成果作为衡量标准。要尽早建设一支精通重点地区和新兴领域的高水平专家队伍，建立吸引和使用外交系统内外人才的机制。

前辈外交工作者在爱国精神、政治定力、自学精神、外交风范和外交艺术方面树立了光辉榜样。今天的干部必须珍视并继承这一传统，同时掌握新知识、新技术、外语、国际法以及合作伙伴的经济和文化情况。优秀的外交人员首先必须具备坚定的政治定力，始终以国家民族利益作为行动指南。每一位从事对外工作的干部都要牢记，自己的身后是党、国家和人民。

同志们：

关于讨论内容，会议需要明确三个问题：第一，到2030年世界重大变化将如何影响国家发展和保卫祖国的目标，哪些情况必须提前做好准备；第二，第06号决议和第59号决议中的哪些任务必须优先落实，哪些工作进展迟缓，原因何在。中央政治局将在总结第36号决议实施20年情况后，尽快颁布关于海外越南人工作的新决议。各位同志要将这项新决议的内容纳入会议议程，供与会代表学习、研究、讨论和贯彻；第三，应采取何种措施，将对外关系框架、国际承诺和协议转化为市场、项目、技术、人力资源和推动国家发展的新能力。

各项发言要简短，提供新信息，直奔主题。提出困难的同时必须附带处理方案。提出新任务必须明确依据、资源和执行机关。对于仍存在不同意见的问题，应本着共同利益，进行坦率、深入的讨论。

在会议成果方面，必须形成具体成果。首先，要落实关于对外工作和融入国际社会的两项决议，明确重点任务、进度和责任。其次，要列出进展迟缓的重要条约、协议、承诺和项目清单，并分类明确哪些事项可以自行处理，哪些事项需要跨部门协调，哪些事项必须请示方针。会议还必须确定需要重点关注的市场、项目、技术、伙伴和人力资源，为第59号决议实施一周年初步总结以及制定更高水平的全面对外战略作出贡献。

每个部委、行业、地方和驻外代表机构都必须审查自身负责的工作。会议结束后，必须立即将会议结论转化为计划，明确负责人和完成期限，并定期检查。能够立即开展的工作要马上行动；仍有障碍的事项必须报告；超出权限的问题必须连同解决方案一并上报。

对外工作成果不能只以访问、会议或签署文件的数量来衡量。必须考察和平环境是否得到巩固，国家利益是否得到维护，同伙伴的关系是否深入和可持续，哪些承诺已经落实，哪些瓶颈得到破解，哪些资源得到引进，人民和企业是否获得更好的服务。不能将数字绝对化，但也不能作出笼统评价。

我建议外交部作为中央对外工作和融入国际社会指导委员会常设机构，牵头汇总会议成果，跟踪落实情况，并定期向有权机关报告。各协同单位必须提供完整信息，并对工作进度负责。只有做到这些，会议才能带来真正转变，决议才能落到实处，对外工作成果才能转化为推动国家发展的力量和资源。

同志们：

前方的任务十分艰巨，但也无比光荣。我相信，凭借越南革命外交传统以及智慧、定力和责任感，整个外交部门和各对外工作力量必将团结一致、积极主动、勇于创新，出色完成各项任务，为维护和平、保卫祖国、拓展发展空间和提升越南地位作出贡献。

预祝会议取得圆满成功！

祝各位同志身体健康、工作顺利！（完）

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