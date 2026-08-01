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第33次外交会议：越南在中东问题上把稳立场 灵活开展外交工作

越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。

越南驻以色列大使阮岐山。图自越通社
越南驻以色列大使阮岐山。图自越通社

越通社河内——越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。

阮岐山表示，在中东地区局势错综复杂且充满不确定性的背景下，越南始终把稳立场、把牢原则，同时保持务实灵活的处事方式。这正是越南既坚定维护国家和民族利益，又根据具体情况采取灵活的方法应对这一外交理念的生动体现。

在巴以问题上，越南驻以色列大使馆始终强调，越南一贯支持“两国方案”，认为这是解决巴以冲突最根本、长期、最可持续的途径。越南支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，同时呼吁有关各方保持克制，停止暴力，重返谈判桌，严格遵守国际法及联合国相关决议。

阮岐山表示，越南客观、平衡且具有建设性的立场得到了以色列的认可和好评。在双方各场会晤中，以色列希望继续维护并深化两国多个领域友好合作关系，将越南视为其在亚太地区的重要合作伙伴。

谈及双边关系时，阮岐山强调，两国良好的政治外交基础正为经贸合作注入强劲动力。《越南—以色列自由贸易协定》（VIFTA）生效近两年来，双边贸易额持续保持积极增长势头。2026年上半年，双边贸易总额约达19.3亿美元，同比增长5.5%；其中，越南对以色列出口大幅增长35.7%。

除贸易合作外，投资合作也释放出许多积极信号。越来越多以色列企业有意扩大在越投资力度，重点关注高科技、智慧农业、医疗和网络安全等领域，这表明以色列企业对越南投资环境的信心不断增强。

关于落实越共中央政治局关于新形势下融入国际社会的第59-NQ/TW号决议，阮岐山表示，越南驻以色列大使馆正围绕三大重点方向大力推进经济外交和科技外交发展。

第一，将科技、创新和数字化转型合作打造成为越以双边关系的重要支柱。

第二，加强两国创新生态系统之间的对接，涵盖企业、高校和科研院所等主体。

第三，大力推动两国合作伙伴之间的对接协作。

今后，越南驻以色列大使馆将继续把经济外交和科技外交作为重中之重，同时促进党际外交和民间外交，进一步巩固越以双边关系的政治和社会基础。通过上述举措，推动越南与以色列关系实现更高质量、更可持续发展，更好地契合两国的合作潜力和共同期待。（完）

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越通社
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