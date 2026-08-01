第33次外交会议：越南外交——从开拓道路到汇聚新时代发展资源

越通社河内——值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议于8月1日至8日在河内召开之际，越南驻美国大使阮国勇在接受越通社驻华盛顿记者采访时表示，越南外交正迈入一个重要的转型阶段，外交任务从拓展对外关系、提升国际地位转向为新时代国家发展汇聚新资源培育新动能。



阮国勇指出，近40年来，随着国家不断发展，越南外交工作的理念和成效衡量标准也发生了深刻变化。过去，外交工作的主要任务是助力打破封锁禁运，实现关系正常化并拓展国际关系，为革新事业营造有利的国际环境；而当前，外交工作的要求则是将外交工作成果转化为国家发展能力、国际竞争力、经济自主能力以及抵御风险能力。



他强调，新阶段的外交工作不仅要着眼于拓展对外关系、巩固政治互信，更要为国家发展汇聚更多技术、资本、知识、治理经验和市场等方面资源。然而，越南外交的核心原则始终没有改变，即坚持独立、自主的外交路线，把国家和民族利益置于首位，维护和平稳定环境，主动适应世界局势变化。



阮国勇认为，在科技、创新、数字化转型和高素质人力资源发展日益成为新的增长动力的背景下，服务国家发展的外交应置于中心位置。经济外交、科技外交和创新外交应成为实现突破的重要方向，为吸引更多项目、先进技术、市场和发展资源作出贡献。



谈及越美关系时，阮国勇表示，美国仍是越南经济、金融、科技和创新等领域的特别重要合作伙伴。在美国总统唐纳德·特朗普第二任期内，贸易、关税、经济安全、高科技和供应链等议题被置于优先位置，给越南带来机遇与挑战。



阮国勇指出，这要求越南驻美国大使馆更加密切跟踪驻在国形势，不断提升研判、建言献策和沟通对接能力，不仅要持续关注美国政策动向，还要评估其对越南各部门各地方和企业的影响，及时提出应对措施并积极拓展双方合作。



在阮国勇看来，随着任务要求不断提高，必须加大对外交人才队伍建设的投入，将其视为提升汇聚外部资源能力、维护国家利益以及实现实现2030年和2045年发展目标的重要投资。他指出，如果老一辈外交工作者为国家打开了更多通向世界的大门，那么当今外交战线肩负的使命，继续让这些大门保持敞开，同时吸引更多资源、知识、技术和合作机遇，为国家在新时代的发展注入动力。（完）





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