第33次外交会议：越南外交——从开拓道路到汇聚新时代发展资源

越通社河内——值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议于8月1日至8日在河内召开之际，越南驻美国大使阮国勇在接受越通社驻华盛顿记者采访时表示，越南外交正迈入一个重要的转型阶段，外交任务从拓展对外关系、提升国际地位转向为新时代国家发展汇聚新资源培育新动能。
阮国勇指出，近40年来，随着国家不断发展，越南外交工作的理念和成效衡量标准也发生了深刻变化。过去，外交工作的主要任务是助力打破封锁禁运，实现关系正常化并拓展国际关系，为革新事业营造有利的国际环境；而当前，外交工作的要求则是将外交工作成果转化为国家发展能力、国际竞争力、经济自主能力以及抵御风险能力。
他强调，新阶段的外交工作不仅要着眼于拓展对外关系、巩固政治互信，更要为国家发展汇聚更多技术、资本、知识、治理经验和市场等方面资源。然而，越南外交的核心原则始终没有改变，即坚持独立、自主的外交路线，把国家和民族利益置于首位，维护和平稳定环境，主动适应世界局势变化。
阮国勇认为，在科技、创新、数字化转型和高素质人力资源发展日益成为新的增长动力的背景下，服务国家发展的外交应置于中心位置。经济外交、科技外交和创新外交应成为实现突破的重要方向，为吸引更多项目、先进技术、市场和发展资源作出贡献。
谈及越美关系时，阮国勇表示，美国仍是越南经济、金融、科技和创新等领域的特别重要合作伙伴。在美国总统唐纳德·特朗普第二任期内，贸易、关税、经济安全、高科技和供应链等议题被置于优先位置，给越南带来机遇与挑战。
阮国勇指出，这要求越南驻美国大使馆更加密切跟踪驻在国形势，不断提升研判、建言献策和沟通对接能力，不仅要持续关注美国政策动向，还要评估其对越南各部门各地方和企业的影响，及时提出应对措施并积极拓展双方合作。
在阮国勇看来，随着任务要求不断提高，必须加大对外交人才队伍建设的投入，将其视为提升汇聚外部资源能力、维护国家利益以及实现实现2030年和2045年发展目标的重要投资。他指出，如果老一辈外交工作者为国家打开了更多通向世界的大门，那么当今外交战线肩负的使命，继续让这些大门保持敞开，同时吸引更多资源、知识、技术和合作机遇，为国家在新时代的发展注入动力。（完）
第33次外交会议：越南在中东问题上把稳立场 灵活开展外交工作
越南独立自主的外交路线及灵活务实的外交理念在处理中东问题过程中已得到有效运用，既维护国家利益，巩固与各合作伙伴之间关系，又保障旅居以色列越南人社群的安全。这是越南驻以色列大使阮岐山在第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际接受越通社驻特拉维夫记者采访时所强调的内容。