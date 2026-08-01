始于“地利” 终于幸福的港湾（第一期）

带着对“小农国家”的初始偏见来到越南，如今已年过半百的中国陶瓷企业家陈列斌先生未曾料到，北宁省顺城坊这片勃勃生机的热土会彻底改变他的人生观。从最初纯粹寻找商业上的“地利”，到被当地人民的“人和”与真情深度打动，扎根八载，他在这里的所获与所想，早已与这片土地的发展脉搏同频共振——这不仅是经济利益的交融，更是信任、感恩与携手共创未来的心声共鸣。

地利人和， 扎根顺城

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“其实，很多年前，我们一直以为越南还是一个农业国。在我们的印象里，它意味着经济不够发达、发展相对落后……”

回忆起最初对这片边境彼岸土地的刻板印象，陈先生毫不避讳。这也正是当时许多仅凭过去信息了解越南的中国人中，相当普遍的一种看法。然而，八年前那次赴越的市场考察，让这些偏见与定式思维渐渐发生了改变。

中国投资者陈列斌在越南近十年的岁月里，与这片土地建立起深厚的感情，并渴望长久在此扎根。图自越通社

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北宁给我无限的发展空间

最初，他来到越南拓展生产，并决定选择北宁作为投资的第一站，这完全是出于任何一位投资者都会关注的要素：优越的地理位置、通达的交通基础设施，以及对他所从事的陶瓷行业而言极为广阔的发展潜力。"

他将这些归结为“地利”。

但当被问及为何最终选择扎根顺城——当时还是北宁省的一个县，并决定在此长期发展时，他并没有从工厂规模或市场前景谈起。

他谈到了“人和”。

他首先提到的，是与他一同打拼、共同创办企业的最核心伙伴——土生土长的北宁人杜氏贵女士杜氏贵女士。在寻找合作伙伴期间，经一位同行朋友介绍，两人因机缘巧合而相识。虽然他没有直接赞扬杜女士，但从他的讲述中，不难感受到他对这位合作伙伴的信任。从考察投资环境、选址建厂，到企业创办、运营和发展，杜女士始终深度参与其中，与他密切协作，共同推动企业在顺城不断发展。

杜氏贵女士——一位来自北宁的女企业家，正是她，开启了陈先生与北宁顺城这片土地的特别缘分。图自越通社



谈起与陈先生相识与合作的经过，杜女士同样难忘一段为双方建立互信奠定基础的往事。那时，陈先生刚结束对越南市场的考察，准备返回中国；而杜女士也恰巧在广东佛山出差。为了争取一次面对面沟通合作事宜的机会，她主动调整了返程航班，在佛山多停留了一天。

陈先生与杜女士正在讨论工作。图自越通社

或许正是这位越南女性商人对工作的热忱和专业精神，给陈先生留下了深刻印象。随后，陈先生邀请她参观了自己位于广东的生产车间和展厅。亲眼看到企业雄厚的实力、高品质的产品，以及陈先生严谨诚信的处事风格后，杜女士切身确信，眼前这位企业家正是一位值得信赖、值得合作用心的伙伴。

如果说杜女士是开启这段顺城之缘的契机，那么当地朴实的老百姓，则赋予了这段旅程无限的亲切与温暖。陈先生常说，顺城这个地方的人民，给了他一种特别踏实、特别安定的感觉。

从我第一次来到顺城至今，我从未有过陌生感！

回想刚到顺成时，他一句越南语都不会说，但作为一个外国人，他却从未来过陌生的感觉。去吃早餐，餐馆老板总是笑着向他打招呼，耐心地问他想吃什么；走在街上或者去逛街，邻里街坊和当地人都非常友好，像对待熟人一样主动和他搭讪。

更让他感动的是，这里的人一点都不排外，让他觉得和在自己中国老家没有什么根本的区别。这种从未被当作“外人”看待的日常，让他彻底放下了身在异乡的顾虑。

陈列斌先生与杜氏贵女士合作创办的陶瓷公司。

左图：产品展厅；右图：等待出厂的包装成品。 图自越通社

“其实我们出来做生意、搞投资，最想找的就是一个安稳的环境。”陈先生用“安稳”和“踏实”来形容自己的这几年的感受。

这份“安稳”，无关资金的安全，也无关市场与利润，而是一个人在异乡被周遭的真诚与善意全然接纳后的平静与心安。

在顺城的近十年里，看着这片土地一步步发展得越来越好，陈先生内心的确信也愈发坚定。回首当初的选择，他露出淡然的笑容——自己当年不仅选对了一块投资宝地，更找到了一方让心安顿的栖居之所。



融入烟火， 领悟幸福



在一个地方生活得久了，人们不仅会加深对这片土地的了解，更会不知不觉改变看待生活的方式。

对于陈先生——一位过去总是专注于事业、甚至为此忽略了家庭与朋友的企业家而言，在顺城近十年的岁月里，最大的改变并非企业规模或增长数字，而是他对“幸福”二字的重新理解。

他笑着分享了一个让他深有感触的细节：“越南的人口结构很年轻。在我的公司里，我的年纪是最大的，员工几乎都是年轻的越南青年。每天和他们生活、工作在一起，我觉得自己也变年轻了，让我不再感到衰老，连心态和行为都跟着年轻起来。”

陈先生与员工们在年终聚会上欢聚一堂。一份份温馨的春节礼包，传递着企业对员工的关怀，也凝聚着如大家庭般的温暖。（人物供图）

“在这片土地上，我的同事、朋友、甚至客户，都在潜移默化地改变着我的心态。每天都充满活力，这就是我最大的变化——心态的变化。” 说到这里，他眼神温和，不由得会心一笑。

与年轻的越南员工们在一起，陈先生感受到了源源不断的活力与温暖。（人物供图）

从创业初期就与他一路同行的杜女士表示，这种改变不仅体现在言语中，更融入了他的日常行动与神态里。她回忆道，刚来越南时，陈先生频繁往返于中越两国，很少长久停留。但近几年来，随着越南公司业务的稳步扩张，他需要留在越南投入精力的时间变长了，心态有了明显的改变，开始更积极地参与公司的各项活动。

陈先生、杜女士与公司员工开工合影。（人物供图）

年轻员工常拉着他一起参加集体活动，还偷偷为他庆祝生日，这让他既惊喜又开心。有一次，他甚至心生感叹地对杜女士说：“要是能年轻个十几岁，我一定要在这里买套房子定居。”

这听起来像是一句幽默的玩笑，但对于见证他在顺城扎根全过程的杜女士来说，她明白，这是陈先生对这片改变了自己的土地最真挚的表达——这里，早已被他视为“第二故乡”。

﻿ 老人骑着自行车悠闲地穿过广场。顺城慢节奏的日常生活，给人带来一份难得的安宁。图自越通社

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下班后的傍晚，陈先生常去羸娄（Luy Lâu）文化中心广场跑步。每逢周末，这里充满着浓浓的烟火气，流动茶摊、小吃摊、儿童游乐园前总是坐满了人。

羸娄文化中心广场上洋溢着孩子们纯真的欢声笑语，汇聚最朴实、最真实的生活画卷。图自越通社

他常常看到一户户人家全家出动——夫妻俩带着孩子，甚至连老人也一同围坐在一起。几杯冰茶、一包瓜子、几张简单的塑料凳，不需要昂贵的消费，却有着最珍贵的家庭温暖与陪伴。就像越南街头随处可见的咖啡馆一样，这里不仅是放松的地方，更是人与人之间真诚沟通的温情空间。

看着大家在慢节奏的日常里踏实、相伴、从容地生活，陈先生的心态也在不知不觉中被深深感染。这些年来，他渐渐悟出了一个道理：人一生纷纷扰扰追求许多东西，但幸福，其实才是人生最终的目的。

在北宁顺成的这些年，不仅让他的事业扎下了根，更让他的内心收获了久违的安宁，幸福指数也在日复一日的平淡日常中悄然提升。

晚上时分的羸娄文化中心广场。图自越通社

看着眼前这幅温馨而平实的画面，陈先生的眼中满是柔和。在这里，生活的节奏慢了下来，而心的距离，却在不知不觉中被拉得极近。这个充满生活气息的顺城，不仅见证了他的事业，更以最朴素的温情，重塑了他对幸福的理解。

“在越南生活，我的幸福指数一直在增加！”

话音刚落，陈先生眉眼弯弯，脸上泛起一阵由衷而温暖的笑意——那是内心深处踏实与满足的自然流露。（未完待续）

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傍晚时分的羸娄文化中心广场。在冰茶、瓜子与全家围坐的平淡烟火气中，陈先生体会到了最真挚的“幸福感”。图自越通社

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