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续写越南奥黛焕发新生的故事

如今，在保护、复原与创新等多项举措推动下，奥黛正逐步回归顺化市民的日常生活。从文化遗产空间到城市街巷，这一越南传统服饰焕发新的生机，不仅持续传承和弘扬民族文化价值，也进一步巩固了顺化“奥黛之都”的地位，为实现奥黛成为越南国服的愿景注入新的动力。

庆和省居民阮红河：“我今天穿的是一套五身奥黛和氅衣，这是阮朝时期非常普遍的一种传统服饰。穿上这身衣服，我为自己是一名越南人感到十分自豪。参加“百花巡游”活动，也让我真正融入越南传统文化，感觉非常有意义。”

“百花巡游”活动组委会成员阮成南：“在年轻人穿上奥黛，走上街头时，我希望他们能够真正了解自己所穿的服饰。我们希望借助每一步、每一袭飘扬的衣摆传递出‘我们正在传播越南文化价值’的信息。这些传统服饰不仅属于博物馆或重要礼仪场合，也能够出现在街头巷尾，融入当代生活。”

如果说2026年顺化奥黛周丰富多彩、贴近民众的一系列文化体验活动展现了奥黛在当今社会蓬勃的生命力，那么，这场奥黛复兴之旅的背后则离不开众多工艺大师、设计师以及传统手工艺从业者的长期努力。

近年来，在复原宫廷服饰的同时，顺化众多设计师也积极推动五身奥黛的复兴。越来越多的人主动选择穿着这种传统服饰，以此表达对民族文化的自豪。

设计师光和：“奥黛目前尚未被正式认定为越南国服。但通过我们的不断努力和长期坚持，国际社会已逐渐认识到五身奥黛是越南传统奥黛。这种文化传播也得到了广泛认可，许多向越南国家主席递交国书的外国驻越大使也身着五身奥黛。这不仅体现了国际社会的认可，更是国家拥有如此优秀传统服饰的一份骄傲。”

刺绣工艺大师、设计师 端庄：“宫廷服饰精美的纹饰和设计让我萌生了复原这些传统服饰的想法，希望让更多人了解顺化的服饰文化。这也是我最大的自豪。我曾经觉得，过去皇室服饰只能在皇城里看到，普通民众很难亲眼欣赏。因此，我专门复原古代奥黛。如今，我已经成功复原了15套宫廷服饰。”

2026年顺化奥黛周虽已落下帷幕，但奥黛的发展之路仍在继续。顺化不仅举办奥黛主题活动，更持续构建集研究、复原、创新和推广于一体的完整生态体系，让奥黛真正融入现代生活。通过这些努力，顺化正不断巩固其“奥黛之都”的地位，并为弘扬奥黛作为越南最具代表性的文化象征作出积极贡献。（完）

越通社
#奥黛 #复原 #顺化市 #越南国服
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