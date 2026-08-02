2026年顺化节：彰显古都特色的秋季节日

越通社河内——2026年顺化文化节组委会表示，2026年顺化文化节框架内的秋季文化节将于8月和9月持续举行，通过一系列文化、体育和音乐活动，为游客带来浓郁古都风韵的体验。



8月期间，“全民健康体育日——顺化体育节”将举办19项活动，响应“全民学习伟大胡志明主席榜样，积极锻炼身体”运动，为提高人民健康水平、弘扬传统体育文化、加强顺化与各地交流合作以及促进旅游消费作出贡献。活动预计将吸引1.5万余名国内外运动员和体育爱好者参加。



秋季文化节的亮点是“顺化国际遗产与音乐节”，将于8月30日至9月1日在顺化市体育中心广场举行，并于9·2国庆期间免费向市民和游客开放。两场大型音乐会分别以“遗产苏醒”和“遗产融汇”为主题，汇聚众多越南及国际艺术家，传递“City Awakening——唤醒遗产”的理念，将当代艺术与传统文化价值相融合，助力推广顺化城市形象，彰显越南文化在全球文化版图中的地位。



8月20日至22日，惠南殿庙会——顺化最具代表性的信仰庙会之一——将在二征夫人步行街与庆祝9·2国庆节的文艺节目一同举办。



9月期间，顺化秋季文化节还将继续举办香江传统赛船比赛、2026年顺化舞狮节、市体育大会开幕式、舞狮舞龙表演暨中秋花灯巡游、“顺化宫廷戏——千年回响”演出、“皇宫月圆之夜”、传胪节暨优秀学生表彰活动，以及“我爱的色彩”少儿美术展演等一系列活动。



凭借传统庙会、艺术空间与现代音乐节目的结合，2026年顺化秋季文化节被期待将为游客带来一个文化韵味浓郁的秋季。（完）

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