国家能源安全：从微小行动到宏伟目标

越通社河内——在持续高温酷暑导致全国用电需求大幅激增的背景下，节约用电已不再是对各家各户的劝告，而是保障国家能源安全的紧迫要求。从客满的酒店、餐厅，到旅游区乃至各个居民区，系列高效用电措施正在同步开展。

这一现实表明，越南政府总理于2026年3月30日颁布关于加强落实节约用电和发展屋顶太阳能的第10/CT-TTg号指示的精神正在逐步融入生活。各企业和民众节电意识不断增强，正以具体而实实在在的行动分担国家电力系统的压力。

节约用电，从微小行动做起

在乂安、河静等旅游业较为发达的地方，旅游业强劲复苏与增长带来了可观的收入，但同时也带动用电需求急剧上升。在各住宿设施和餐饮场所，游客数量增加意味着空调、冰箱、电梯、洗衣、厨房及众多其他设备几乎需要持续运转。 在此背景下，节约用电并非简单地减少设备使用。

面临的难题是如何在保持服务标准的同时提高用电效率。许多企业主动转变能源管理方式，升级设备，投资适合且环保的技术，并识别耗电量最大的区域以优化运行。 许多餐厅和旅游服务机构也在朝着更科学的方向改变用电方式，从合理安排大功率设备的运行时间，到将空调、照明系统等老旧设备更换为节能产品，并要求员工在不使用时关闭所有设备。

迈向宏伟目标

除了每月合理用电外，许多企业和居民正选择安装屋顶太阳能系统作为长期解决方案。使用太阳能既能降低家庭和经营场所的电费成本，又有助于缓解电力部门在高温月份的供电压力。 在乂安和河静的实际调研显示，高温天气下的供电压力巨大，最高用电量同比大幅增长。

电力部门已主动配合地方政府和媒体机构，加强宣传，指导民众和企业科学高效节电。对于自发自用的屋顶太阳能，电力部门积极对接各户家庭、工业园区企业和经营服务机构，提供信息、咨询并鼓励研究投资安装。

在预计用电需求随着工业化、都市化进程以及气候变化影响将持续增加的背景下，有效落实第10/CT-TTg号指示不仅是电力部门的任务，更需要全社会的共同参与。

当每家企业主动创新技术，每个经营场所合理调整运行流程，每个家庭养成高效节电习惯时，这些看似微小的行动将形成合力，有效利用资源，为保障国家能源安全、迈向国家绿色与可持续发展目标做出贡献。（完）