经济

“澳大利亚空间”为九龙江三角洲带来新的合作机遇

“澳大利亚空间”的设立的目的在于连接两国合作伙伴，基于芹苴大学的深入研究基础，扩展在九龙江三角洲地区的气候变化适应方案。

芹苴市领导人与澳大利亚联邦众议员，国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽一行合影。图自越通社
芹苴市领导人与澳大利亚联邦众议员，国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽一行合影。图自越通社

越通社芹苴——日前，“澳大利亚空间”亮相仪式在芹苴大学举行。这是澳大利亚在越南开展气候变化适应合作项目的一项活动。

澳大利亚联邦众议员，国际发展部长、多元文化事务部长兼小型企业部长安妮·阿丽（ Anne Aly）在仪式上发言时表示，“澳大利亚空间”的设立的目的在于连接两国合作伙伴，基于芹苴大学的深入研究基础，扩展在九龙江三角洲地区的气候变化适应方案。

该项目被确定为知识与合作中心，承担分享经验、将研究成果转化为实际行动的职责，同时将有效解决方案推广至整个区域乃至国际。这一空间也将成为连接越南与澳大利亚大学生、科学家、企业及未来领导者的平台，让他们共同寻找应对气候变化的突破性方案。

芹苴市人民委员会主席张景宣希望“澳大利亚空间”将成为激发学习、研究和创新精神的场所，同时成为大学生接触先进教育体系、奖学金项目以及国际合作机会的重要桥梁。

张景宣强调，在芹苴市正努力成为九龙江三角洲教育、科技与创新中心的背景下，芹苴大学将继续发挥国际合作、培养高素质人力资源的核心作用。芹苴市政府承诺将始终并肩同行并创造便利条件，进一步深化与澳大利亚伙伴在教育、科研、数字化转型、医疗、绿色农业、温室气体减排及民间交流等领域的合作。

芹苴大学校长陈忠性副教授称，“澳大利亚空间”的成立将进一步加深澳大利亚与九龙江三角洲在农业、科研和创新领域的长期合作关系。

同日上午，张景宣与有关部门代表与安妮·阿丽一行举行工作会谈，就今后双方在教育培训、气候变化应对以及九龙江三角洲可持续发展等方面的合作方向交换意见。（完）

越通社
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