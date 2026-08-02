从香港经验看越南高质量人才培养之路

香港大学讲师 严志坚教授："从国家层面来看，一个经济体能否实现可持续发展，很大程度上取决于人才实力。拥有结构合理、培养体系完善、专业素质过硬的人才队伍，是推动国家经济持续增长的重要引擎。"

长期以来，中国香港教育体系在PISA、QS等国际权威排名中稳居全球前列。其成功离不开持续稳定的教育投入。香港特区政府实行免费基础教育，并将约20%的经常性财政预算用于教育，持续完善教育基础设施建设，推动教育资源均衡配置，为教育高质量发展奠定了坚实基础。此外，当地高度重视STEM教育和批判性思维培养，高中毕业考试及大学招生制度严格规范，确保人才培养质量。

香港大学数据科学与工程专业学生邓廷越英："对于越南学生来说，从高中进入国际化大学学习，最大的挑战是必须具备更强的自主学习能力。教师更多承担引导和启发的角色，而真正需要主动探索知识、培养独立思考能力，并将所学运用于未来发展和现实生活的，始终是学生自己。"

同属东方文化圈，中国香港教育发展的实践为越南提供了诸多值得借鉴的经验。

首先，应进一步提高教师职业地位和薪酬待遇，吸引优秀人才投身教育事业，建立更加注重教学能力、科研水平和实践贡献。

其次，推动英语由传统的语言课程逐步转变为科学、技术等学科的重要教学语言，通过沉浸式学习环境提升学生的国际交流能力。

第三，持续加大教育数字化和科技基础设施建设投入，推动优质教育资源向偏远地区延伸，缩小地区教育差距，促进教育公平。

第四，进一步减少基础教育中过度应试、过度学术化倾向，加强STEM实践教学和项目式学习，重点培养学生的逻辑思维、创新能力和解决实际问题的能力。

最后，持续推进高校实质性自主办学，完善权责统一、监督有力的治理机制，为深化国际合作、加强科研创新、提升教育质量和国际竞争力提供制度保障。（完）