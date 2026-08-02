提前打好基础 促进英语成为学校第二语言

越通社胡志明市——多年来，胡志明市主动推动英语低龄化学习，为实现逐步将英语作为学校第二语言的目标奠定了坚实基础。为确保高效完成这一目标任务，胡志明市特别重视提升师资队伍素质，加大基础设施投入，并营造良好的英语学习和使用环境。

提前打好基础

1998年，胡志明市是越南全国最早开展英语强化教学项目之地，随后这一模式逐步推广。此后，英语选修课程以及英语普及和能力提升计划也相继实施。尤其是2014年，胡志明市率先根据第5695号方案，在各所公立学校开展英国课程与越南课程融合的数学、科学和英语教学。该项目取得了积极成效，不仅帮助学生通过英语掌握必要的知识和技能，也有助于培养学生运用英语进行思考、学习和交流的能力，使英语逐步成为他们的第二语言。

经过多年持续推进，英语教学已覆盖各教育阶段，包括学前教育。目前，全市共有1235所幼儿园（占67.4%）和858所独立学前教育机构（占25.75%）开展幼儿英语启蒙教育，共有超过20.68万名幼儿参与，占全市在园幼儿总数的50.51%。

在基础教育（12年制）方面，2018年基础教育课程中统一采用英语科目。同时，全市90%以上的公立学校开设了英语强化班或双语课程。许多学校还根据第5695号方案及社会化教育项目使用英语讲授数学、科学，并邀请外籍教师参与教学。

不仅增加英语教学时间，许多学校还试点用英语讲授其他学科的部分课程，帮助学生养成自然使用这门语言的习惯和规范。

在取得上述积极成果的同时，学校英语教学的推广仍需时间与资源投入，以缩小区域差距。胡志明市教育培训局表示，各地在基础设施、技术条件、英语环境及资源调动上仍不均衡。学前教育阶段，幼儿英语活动多依赖社会化形式，部分公立机构尚无专职英语教师。

逐步推动英语成为学校第二语言

近年来，胡志明市在师资队伍建设方面进行了充分准备，旨在落实将英语作为学校第二语言的主张政策。调查结果显示，目前，80%以上的小学和初中英语教师英语水平达到四级以上，50%以上的高中英语教师达到五级或六级水平。

在教育培训部正完善统一标准和评价体系的背景下，胡志明市继续审查、完善《2025—2035年胡志明市将英语成为学校第二语言及2045年愿景提案》，确保与总体方向保持一致。为此，胡志明市把重点放在提高英语教学质量，推进课程标准化建设，明确学习成果标准；拓展校外英语使用环境；应用科学技术，推进数字化转型并融合人工智能；试点实施并逐步扩大范围。

为实现上述目标，胡志明市将制定专项机制，以吸引优秀的英语教师和母语为英语的教师任教，推进教育社会化和采用公私合作（PPP）模式。在提升现有师资能力的同时，关注创新课程内容、数字化教学资源、教学方法以及教学评价体系，营造有利的英语学习和使用环境，大力应用数字技术和人工智能等。（完）

