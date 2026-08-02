社会

提前打好基础 促进英语成为学校第二语言

多年来，胡志明市主动推动英语低龄化学习，为实现逐步将英语作为学校第二语言的目标奠定了坚实基础。为确保高效完成这一目标任务，胡志明市特别重视提升师资队伍素质，加大基础设施投入，并营造良好的英语学习和使用环境。

参加2026年越南高中毕业考试的胡志明市学生。图自越通社
参加2026年越南高中毕业考试的胡志明市学生。图自越通社

越通社胡志明市——多年来，胡志明市主动推动英语低龄化学习，为实现逐步将英语作为学校第二语言的目标奠定了坚实基础。为确保高效完成这一目标任务，胡志明市特别重视提升师资队伍素质，加大基础设施投入，并营造良好的英语学习和使用环境。

提前打好基础

1998年，胡志明市是越南全国最早开展英语强化教学项目之地，随后这一模式逐步推广。此后，英语选修课程以及英语普及和能力提升计划也相继实施。尤其是2014年，胡志明市率先根据第5695号方案，在各所公立学校开展英国课程与越南课程融合的数学、科学和英语教学。该项目取得了积极成效，不仅帮助学生通过英语掌握必要的知识和技能，也有助于培养学生运用英语进行思考、学习和交流的能力，使英语逐步成为他们的第二语言。

经过多年持续推进，英语教学已覆盖各教育阶段，包括学前教育。目前，全市共有1235所幼儿园（占67.4%）和858所独立学前教育机构（占25.75%）开展幼儿英语启蒙教育，共有超过20.68万名幼儿参与，占全市在园幼儿总数的50.51%。

在基础教育（12年制）方面，2018年基础教育课程中统一采用英语科目。同时，全市90%以上的公立学校开设了英语强化班或双语课程。许多学校还根据第5695号方案及社会化教育项目使用英语讲授数学、科学，并邀请外籍教师参与教学。

不仅增加英语教学时间，许多学校还试点用英语讲授其他学科的部分课程，帮助学生养成自然使用这门语言的习惯和规范。

在取得上述积极成果的同时，学校英语教学的推广仍需时间与资源投入，以缩小区域差距。胡志明市教育培训局表示，各地在基础设施、技术条件、英语环境及资源调动上仍不均衡。学前教育阶段，幼儿英语活动多依赖社会化形式，部分公立机构尚无专职英语教师。

逐步推动英语成为学校第二语言

近年来，胡志明市在师资队伍建设方面进行了充分准备，旨在落实将英语作为学校第二语言的主张政策。调查结果显示，目前，80%以上的小学和初中英语教师英语水平达到四级以上，50%以上的高中英语教师达到五级或六级水平。

在教育培训部正完善统一标准和评价体系的背景下，胡志明市继续审查、完善《2025—2035年胡志明市将英语成为学校第二语言及2045年愿景提案》，确保与总体方向保持一致。为此，胡志明市把重点放在提高英语教学质量，推进课程标准化建设，明确学习成果标准；拓展校外英语使用环境；应用科学技术，推进数字化转型并融合人工智能；试点实施并逐步扩大范围。

为实现上述目标，胡志明市将制定专项机制，以吸引优秀的英语教师和母语为英语的教师任教，推进教育社会化和采用公私合作（PPP）模式。在提升现有师资能力的同时，关注创新课程内容、数字化教学资源、教学方法以及教学评价体系，营造有利的英语学习和使用环境，大力应用数字技术和人工智能等。（完）

越通社
#打好基础 #英语 #学校 #第二语言 越南
关注 VietnamPlus

教育培训·国家革新使命

数字化转型

相关新闻

附图。图自hanoimoi.vn

越南将英语作为学校第二语言

越南政府副总理黎成龙近日签署第2371/QĐ-TTg号决定，批准实施“2025-2035年将英语作为学校第二语言及2045年远景”方案。

更多

玉灵参及其产品展示区。图自越通社

2026年岘港国际玉灵参暨药材节开幕

玉灵参是越南珍贵药材，具有重要的经济、科研和文化价值。玉灵参的可持续发展必须与森林保护相结合，同时提高产品质量，拓展市场，改善参区居民的生活条件。

奠边省南歌（Nậm Kè）乡卫生站干部为民众进行巡诊和健康护理。图自越通社

越南多地推动基层医疗和人力资源发展实现新突破

在落实越共中央政治局关于促进保护、关爱和提升人民健康水平工作取得突破的第72-NQ/TW号决议过程中，越南多个地方正集中力量巩固基层医疗，推进数字化转型和发展高素质人力资源，致力于建设现代化、公平的医疗体系，更好地满足人民群众的健康需求。

河道变得更加整洁美观部分得益于龙山石化有限责任公司的参与清理环境卫生。图自越通社

外资企业践行社会责任 传播可持续价值

龙山石化有限责任公司（LSP）管理运营的龙山石化联合体是胡志明市重点外商直接投资项目之一。该联合体正成为践行社会责任的一大亮点，为落实越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神、实现可持续发展目标作出贡献。

雄伟的泾阳王大桥飞架杜河之上，不仅是顺城日新月异发展的缩影，更是连接历史与现代、将这片热土与世界紧密相连的“跃动之桥”。图自越通社

架起民间心桥，与“我们越南”美美与共（第三期）

初到越南，陈列斌先生用来形容这里的三个词是“小农、悠闲、幸福”；八年过去，这三个词变成了“发展、开放、幸福”。八载岁月流转，变的是蓬勃发展的气象，不变的是人们脸上的幸福感。最让他欣慰的，并非越南经济奔跑的速度有多快，而是当地人的幸福感从未减退。正是看到了这样一个充满活力的越南，他心生念想：不仅要在此生活，更要做点什么，让更多人与这片土地产生连接

顺城——这片充满包容与善意的热土，不仅见证着产业的发展，更孕育着越中两国人民深厚而真挚的情谊。图自越通社

于细微处见真情（第二期）

跨越国界的人与人之间的信任与情谊，并非一朝一夕建立起来的，而是在无数平凡的日常里悄然生长。在顺城，对于以陈l列斌先生为代表的中国投资者而言，最打动人心的往往并非宏大的政策，而是沉淀在日常里的人情味。在八年的相处中，善意得到了最珍重的回应，信任在细碎的日常中悄然生根。于细微处见真情，这正是外国投资者能够在这片热土安心扎根、长久发展的真正底气。

得隆乡瓦庄村村长伊冷（2000年出生，左一）走访慰问村民。图自越通社

对偏远地区“Z世代”村长的期望

截至7月底，广义省各村的领导班子健全工作已全部完成。在西部多个山区乡，各族群众已信任并选举了“Z世代”村长。凭借年轻活力、热情，以及能动性、创造力和对4.0科技时代的适应能力，这些“Z世代”村长被寄予厚望，将为偏远地区各村带来“新气象”，推动各村日益向好发展。

附图 图自越通社

解除IUU“黄牌”警告：清化省彻底处理VMS失联渔船

清化省100%应登记渔船已更新至国家渔业数据库（Vnfishbase），并在VNeID上实现数据统一。2026年前7个月，渔船在海上作业时航程监控设备（VMS）失联率较2025年同期下降96%。然而，清化省仍有36艘渔船航程监控设备失联。

在河内市一医保支付点，邮政行业增加了服务窗口和工作人员数量，以便在人员密集时快速、便捷地完成支付工作。图自越通社

2026年上半年越南医保基金支出近8.5万亿越盾 诊疗人次达9440万

越南社会保险局7月30日以视频方式召开全国会议，总结2026年上半年医保政策实施情况，并部署下半年医保基金费用管控任务。会议公布的数据显示，今年上半年，全国医保就诊人数约9440万人次，医保基金支出总额接近84.8万亿越盾，同比增长11.1%。

资料图：全家人聚在一起包粽子迎新春。图自越通社

将国家价值体系从导向转化为发展力量

越南政府总理颁布关于新时期国家价值观、文化价值观、家庭价值观和越南人规范建设实施计划的第1189/QD-TTg号决定，被视为将党关于文化与人的发展观点具体化的重要一步。

《越南之乡》杂志总编辑范庆南。图自越通社

侨胞——新发展时代传播越南国家形象的桥梁

值此第33次外交会议和第22次全国外事工作会议召开之际，《越南之乡》杂志总编辑范庆南就海外越南人在民间外交、文化外交和国家形象推广中的作用接受了越通社记者的采访。

国家就业交易平台上线仪式。图自越通社

国家就业交易平台正式上线

越南内务部与同奈市人民委员会于7月31日在同奈市联合举办会议，正式发布国家就业交易平台并揭牌成立同奈市劳务派遣企业协会。