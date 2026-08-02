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以具体行动将第57号决议落到实处

越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议实施了超过一年半，所提出的要求已不再停留在完善主张、机制和政策层面，而是将各项大方向带入现实生活。

嘉莱省推出量子解码中心。图自越通社
嘉莱省推出量子解码中心。图自越通社

越通社河内 ——越共中央政治局关于推动科技、创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议实施了超过一年半，所提出的要求已不再停留在完善主张、机制和政策层面，而是将各项大方向带入现实生活。

近期从中央到地方的变化表明，科技、创新和数字化转型正通过各项计划、机制和活动逐步具体化。

将重心转向创造实质性成果

越共中央关于发展科技、创新和数字化转型指导委员会的会议标志着第57号决议实施过程中的一个新转折——中央指导委员会得以健全。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上指出，健全中央指导委员会不仅仅是任务分工的改变，更深层次的是工作重心的转变，以适应新阶段的工作要求。

苏林强调，必须实现从“简单劳动”向“创新劳动”的根本转变，并与提升国家人力资源质量相结合。这是第57号决议在新阶段最大的目标，也是最重要的衡量标准。

地方的具体行动

将科技和创新创意作为发展动力的要求不仅体现在中央的大方向上，也正通过许多地方开展的计划和活动逐步具体化。

其中，嘉莱省是活动突出的地方之一，该省选择量子和半导体技术作为新阶段科技发展的优先方向之一，近段时间连续举办了面向公众的量子与半导体国际会议，启动了“越南量子之路”系列活动，并发起了2026年嘉莱量子年，主题为“连接量子—掌握技术—突破发展”。

在发展新技术和基础科学领域的同时，完善国家对原子能领域的管理基础也被提上议程，以满足未来发展的要求。

近期，第七届越南全国核监管会议在广宁省举行，集中评估了辐射与核安全国家管理成果，并确定了2026至2035年期间的重点任务。

使研究更贴近实践

在发展新技术领域和提升研究能力的同时，建立国家管理机构、培训机构、研究院所与企业之间紧密联系的机制受到许多地方的关注。

在林同省人民委员会举办的“国家—学校—企业在发展科技、推动创新中的联动”学术研讨会上，林同省明确了形成三方经常性协调机制的目标，其中企业是连接过程的中心。这一做法反映了从支持研究向按发展需求订购研究的转变趋势。

可以看出，从中央到地方确定的方向都反映了将第57号决议的各项目标付诸实践的努力。每项活动虽规模和领域不同，但都面向共同的要求，即发展高素质人力资源、推动有潜力的技术领域发展、提升研究能力、完善管理机制以及加强研究与经济需求之间的联系等。（完）

越通社
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