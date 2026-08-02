外资企业践行社会责任 传播可持续价值

越通社河内——龙山石化有限责任公司（LSP）管理运营的龙山石化联合体是胡志明市重点外商直接投资项目之一。该联合体正成为践行社会责任的一大亮点，为落实越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神、实现可持续发展目标作出贡献。

融入本土文化

作为泰国SCG集团旗下SCG Chemicals的成员公司，龙山石化联合体于2018年动工，占地面积464公顷，初始投资超过50亿美元，并正在追加5亿美元投资，将乙烷纳入原料组合。该项目于2024年9月30日正式商业运营。

自投入运营之初，LSP就基于六大支柱构建社区发展战略，包括：尊重文化特色、发展年轻一代、健康关怀、环境保护、安全保障和推动社区繁荣。

该公司开展了多项切实活动，如在“国际净滩日”组织干部、合作伙伴和民众清理环境；种植3786棵绿树；在“零废弃”项目中赠送160个回收垃圾桶；组织无偿献血、宣传消防安全，并向地方提供消防设备支持。

在整个项目建设过程中，LSP持续为龙山乡民众组织了11次义诊活动，邀请各领域权威医生团队和现代医疗设备参与。该企业还通过每年的传统节日活动，配合保护龙山大屋的文化价值。

LSP与战略合作伙伴签署“携手为社区”谅解备忘录。图自越通社

龙山乡人民委员会主席阮重瑞介绍，LSP培训和录用大量本地劳动力，同时开展了数百项社区活动，为这座岛乡的发展注入动力。

传播可持续责任

LSP社会责任模式的亮点在于动员合作伙伴企业的参与。2025年2月，LSP与战略合作伙伴签署了“携手为社区”谅解备忘录。一年后，该计划吸引了49个合作伙伴，筹集超过74亿越盾，其中27.5亿越盾用于开展278项社会民生活动。

2026年7月7日，LSP与34个合作伙伴续签谅解备忘录，致力于构建“智慧、绿色、全面”发展生态系统。新阶段聚焦于为长期发展奠定基础的项目，如将塑料废料回收为3D产品、用二维码数字化旅游信息、养蜂造蜜生计模式，以及奖学金、文化保护、健康关怀、环境保护、职业技能培训和就业支持等项目。

LSP总经理库拉切·达拉钱德拉（Kulachet Dharachandra）表示，该企业的经营理念始终与可持续发展和社会责任相结合。这一做法有助于加强外资企业与国内合作伙伴之间的纽带，打造一个可持续经济发展的社区，使企业利益与地方发展和环境保护协调并进。（完）