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外资企业践行社会责任 传播可持续价值

龙山石化有限责任公司（LSP）管理运营的龙山石化联合体是胡志明市重点外商直接投资项目之一。该联合体正成为践行社会责任的一大亮点，为落实越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神、实现可持续发展目标作出贡献。

河道变得更加整洁美观部分得益于龙山石化有限责任公司的参与清理环境卫生。图自越通社
河道变得更加整洁美观部分得益于龙山石化有限责任公司的参与清理环境卫生。图自越通社

越通社河内——龙山石化有限责任公司（LSP）管理运营的龙山石化联合体是胡志明市重点外商直接投资项目之一。该联合体正成为践行社会责任的一大亮点，为落实越共中央政治局关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议精神、实现可持续发展目标作出贡献。

融入本土文化

作为泰国SCG集团旗下SCG Chemicals的成员公司，龙山石化联合体于2018年动工，占地面积464公顷，初始投资超过50亿美元，并正在追加5亿美元投资，将乙烷纳入原料组合。该项目于2024年9月30日正式商业运营。

自投入运营之初，LSP就基于六大支柱构建社区发展战略，包括：尊重文化特色、发展年轻一代、健康关怀、环境保护、安全保障和推动社区繁荣。

该公司开展了多项切实活动，如在“国际净滩日”组织干部、合作伙伴和民众清理环境；种植3786棵绿树；在“零废弃”项目中赠送160个回收垃圾桶；组织无偿献血、宣传消防安全，并向地方提供消防设备支持。

在整个项目建设过程中，LSP持续为龙山乡民众组织了11次义诊活动，邀请各领域权威医生团队和现代医疗设备参与。该企业还通过每年的传统节日活动，配合保护龙山大屋的文化价值。

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LSP与战略合作伙伴签署“携手为社区”谅解备忘录。图自越通社

龙山乡人民委员会主席阮重瑞介绍，LSP培训和录用大量本地劳动力，同时开展了数百项社区活动，为这座岛乡的发展注入动力。

传播可持续责任

LSP社会责任模式的亮点在于动员合作伙伴企业的参与。2025年2月，LSP与战略合作伙伴签署了“携手为社区”谅解备忘录。一年后，该计划吸引了49个合作伙伴，筹集超过74亿越盾，其中27.5亿越盾用于开展278项社会民生活动。

2026年7月7日，LSP与34个合作伙伴续签谅解备忘录，致力于构建“智慧、绿色、全面”发展生态系统。新阶段聚焦于为长期发展奠定基础的项目，如将塑料废料回收为3D产品、用二维码数字化旅游信息、养蜂造蜜生计模式，以及奖学金、文化保护、健康关怀、环境保护、职业技能培训和就业支持等项目。

LSP总经理库拉切·达拉钱德拉（Kulachet Dharachandra）表示，该企业的经营理念始终与可持续发展和社会责任相结合。这一做法有助于加强外资企业与国内合作伙伴之间的纽带，打造一个可持续经济发展的社区，使企业利益与地方发展和环境保护协调并进。（完）

#外资企业 #社会责任 #龙山石化有限责任公司 越南
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越南—新纪元

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