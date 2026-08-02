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越南政府通过北宁省升格为中央直辖市方案

越南政府8月1日颁布了第205/NQ-CP号决议，通过了关于成立北宁中央直辖市的方案。

北宁省北江坊在街道上进行宣传巡游，向广大民众传播构建安全、文明交通文化的信息。图自越通社
北宁省北江坊在街道上进行宣传巡游，向广大民众传播构建安全、文明交通文化的信息。图自越通社

越通社河内——越南政府8月1日颁布了第205/NQ-CP号决议，通过了关于成立北宁中央直辖市的方案。

根据该决议，政府责成内务部牵头，相关部委配合，吸收政府成员的意见，按照规定完善关于成立北宁中央直辖市的呈文、方案和国会决议草案。

此前，北宁省人民委员会颁布第576/ĐA-UBND号方案，在现有省级行政地界基础上成立北宁中央直辖市。

该方案确定了将北宁建设成为绿色、智慧、现代化、富有京北文化特色的城市的目标；经济发展与环境保护相结合，以科技、创新和数字化转型为增长动力。该地方还规划发展高科技工业，特别是半导体产业、芯片制造、人工智能；建设配套的交通和物流基础设施，发展精简、高效、有力的都市政府，提高人民生活品质，并保障国防安全。

根据方案，北宁省自然面积4713.75平方公里，人口规模近400万，拥有99个乡级行政单位，地处河内北部门户，位于河内-海防-广宁经济三角区的中心，为发展高科技工业、物流和国内外商贸对接创造了有利条件。（完）

位于北宁省青云产业集群的Suntech公司的电子产品生产链。图自越通社

北宁省吸引高质量外资流入

北宁省人民委员会副主席范文盛表示，从现在至2026年底，北宁省将继续大力推进国际经济一体化进程，吸引高质量外资流入。北宁省希望通过此举保持经济稳定可持续增长势头，提升经济体和企业的竞争力；充分利用各项自贸协定带来的机遇，进一步拓展多元化出口市场；有选择地吸引外商投资，并与技术转让、配套产业发展、以更深层次地融入地区和全球价值链等相结合。

越通社
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体制机制与法律突破口

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