越南政府通过北宁省升格为中央直辖市方案

跨越国界的人与人之间的信任与情谊，并非一朝一夕建立起来的，而是在无数平凡的日常里悄然生长。在顺城，对于以陈l列斌先生为代表的中国投资者而言，最打动人心的往往并非宏大的政策，而是沉淀在日常里的人情味。在八年的相处中，善意得到了最珍重的回应，信任在细碎的日常中悄然生根。于细微处见真情，这正是外国投资者能够在这片热土安心扎根、长久发展的真正底气。