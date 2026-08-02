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越南多地推动基层医疗和人力资源发展实现新突破

在落实越共中央政治局关于促进保护、关爱和提升人民健康水平工作取得突破的第72-NQ/TW号决议过程中，越南多个地方正集中力量巩固基层医疗，推进数字化转型和发展高素质人力资源，致力于建设现代化、公平的医疗体系，更好地满足人民群众的健康需求。

奠边省南歌（Nậm Kè）乡卫生站干部为民众进行巡诊和健康护理。图自越通社
奠边省南歌（Nậm Kè）乡卫生站干部为民众进行巡诊和健康护理。图自越通社

越通社河内——在落实越共中央政治局关于促进保护、关爱和提升人民健康水平工作取得突破的第72-NQ/TW号决议过程中，越南多个地方正集中力量巩固基层医疗，推进数字化转型和发展高素质人力资源，致力于建设现代化、公平的医疗体系，更好地满足人民群众的健康需求。

实现医疗突破

越南多地正在部署措施提升基层医疗能力，加强早期、远程疾病预防，并扩大数字技术在健康照护中的应用。

在广宁省，2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划实施方案设定了系列目标，包括100%民众拥有电子健康档案，并接受全生命周期健康管理；所有卫生站部署家庭医生模式，并应用家庭健康监测设备。该省还特别关注少数民族地区、山区、边境和海岛地区的预防医学工作；扩大产前和新生儿筛查；力争到2030年90%以上的乡、坊达到国家卫生标准。

在谅山省，当地政府政集中巩固预防医学和基层医疗，推进数字化转型和科技应用。到2030年，该省力争平均寿命达到75.5岁；基础疫苗接种率和医疗保险覆盖率均达到95%以上。从2026年起，民众每年至少接受一次定期健康检查或免费筛查，并建立电子健康档案。据该省卫生厅介绍，各医疗机构已部署健康检查和电子健康档案建立计划，2026年预计总经费超过1610亿越盾。

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海防市黎清毅坊卫生院2026年6月开展老年人免费健康体检活动。图自越通社

作为全国医疗体系最大的地方，胡志明市继续发展以人民为中心的多层医疗模式。据市卫生局局长曾至上表示，该市大力推进电子健康档案、电子病历、远程会诊和共享数据库的应用，以提高诊疗质量。

发展医疗卫生人力资源

在投资基层医疗的同时，越南多地还集中解决人力资源问题，提升医疗队伍质量。

在实施两级地方政府模式后，嘉莱省缺少近500名医疗卫生人员；多个卫生站缺乏基础设施和信息技术设施。该省已制定特色医疗发展方案，采取吸引、培训、调配和派遣医生、技术人员支援基层的措施，同时建议完善山区、偏远地区的机制和政策。

在金瓯省，在“人口老龄化阶段提升保健和健康保护工作”会议上讨论了提升人力资源质量的方案，其中地方建议加强深度培训、专业支持和远程医疗发展。

与此同时，岘港市继续推进国际合作。来自7个国家的国际奥比斯组织的20多位专家通过“手把手”教学模式，直接培训了230多名眼科医生、护士和医务人员，助力提升专业能力和民众眼保健质量。

从巩固基层医疗到发展人力资源和数字化转型，全国各地正努力落实各项措施，以提高人民保健质量，为实现第72-NQ/TW号决议和建设现代化、可持续的医疗体系作出贡献。（完）

在宁平省春长乡南定第一社会福利中心开展定期健康检查和免费筛查计划。图自越通社

革新基层医疗，提升服务质量

越共中央政治局关于采取一系列突破性措施，加强保护、关怀和改善人民群众健康水平的第72-NQ/TW号决议中所提出的重要要求之一是继续提升医疗服务质量，坚持以人民为服务中心，同时增强基层医疗能力，加大数字化转型力度。

越通社
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