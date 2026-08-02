越通社河内——在落实越共中央政治局关于促进保护、关爱和提升人民健康水平工作取得突破的第72-NQ/TW号决议过程中，越南多个地方正集中力量巩固基层医疗，推进数字化转型和发展高素质人力资源，致力于建设现代化、公平的医疗体系，更好地满足人民群众的健康需求。



实现医疗突破



越南多地正在部署措施提升基层医疗能力，加强早期、远程疾病预防，并扩大数字技术在健康照护中的应用。



在广宁省，2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划实施方案设定了系列目标，包括100%民众拥有电子健康档案，并接受全生命周期健康管理；所有卫生站部署家庭医生模式，并应用家庭健康监测设备。该省还特别关注少数民族地区、山区、边境和海岛地区的预防医学工作；扩大产前和新生儿筛查；力争到2030年90%以上的乡、坊达到国家卫生标准。



在谅山省，当地政府政集中巩固预防医学和基层医疗，推进数字化转型和科技应用。到2030年，该省力争平均寿命达到75.5岁；基础疫苗接种率和医疗保险覆盖率均达到95%以上。从2026年起，民众每年至少接受一次定期健康检查或免费筛查，并建立电子健康档案。据该省卫生厅介绍，各医疗机构已部署健康检查和电子健康档案建立计划，2026年预计总经费超过1610亿越盾。



海防市黎清毅坊卫生院2026年6月开展老年人免费健康体检活动。图自越通社

作为全国医疗体系最大的地方，胡志明市继续发展以人民为中心的多层医疗模式。据市卫生局局长曾至上表示，该市大力推进电子健康档案、电子病历、远程会诊和共享数据库的应用，以提高诊疗质量。



发展医疗卫生人力资源



在投资基层医疗的同时，越南多地还集中解决人力资源问题，提升医疗队伍质量。



在实施两级地方政府模式后，嘉莱省缺少近500名医疗卫生人员；多个卫生站缺乏基础设施和信息技术设施。该省已制定特色医疗发展方案，采取吸引、培训、调配和派遣医生、技术人员支援基层的措施，同时建议完善山区、偏远地区的机制和政策。



在金瓯省，在“人口老龄化阶段提升保健和健康保护工作”会议上讨论了提升人力资源质量的方案，其中地方建议加强深度培训、专业支持和远程医疗发展。



与此同时，岘港市继续推进国际合作。来自7个国家的国际奥比斯组织的20多位专家通过“手把手”教学模式，直接培训了230多名眼科医生、护士和医务人员，助力提升专业能力和民众眼保健质量。



从巩固基层医疗到发展人力资源和数字化转型，全国各地正努力落实各项措施，以提高人民保健质量，为实现第72-NQ/TW号决议和建设现代化、可持续的医疗体系作出贡献。（完）