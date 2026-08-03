国际视角下的越南经济：增长势头强劲 宏观经济指标迎考验

越通社河内——各国际组织评价，2026年上半年，越南经济展现出令人瞩目的增长韧性，经济增长更加均衡，带动效应也更加广泛。然而，在政策空间逐渐收窄的背景下，经济快速增长也使宏观经济各项指标变得更加敏感，为下半年冲刺全年目标带来了新的调控挑战。



增长亮眼，结构更加均衡



据越南财政部统计局最新公布的数据显示，今年第二季度越南经济增长8.39%，带动上半年经济增速达8.18%，不仅显著高于去年同期，也创下近年来上半年同期最高增速。亚洲开发银行（ADB）驻越南首席代表尚塔努·查克拉博蒂（Shantanu Chakraborty）评价称，这一成绩令人鼓舞，充分体现了越南经济在全球逆风下展现出的强劲韧性。



汇丰银行越南分行资本市场与证券服务部资金与货币业务总监武平明认为，越南能够取得这一成绩，关键在于经济增长结构较以往更加均衡，增长动力来自多个国内驱动因素，而不再像过去那样主要依赖少数几个增长引擎。亚洲开发银行（ADB）驻越南首席经济学家裴明甲也表示，这一增长趋势具有较强的广泛带动效应，工业、建筑业、服务业、出口、外国直接投资（FDI）、公共投资以及内需复苏等多个领域均作出了重要贡献。



据大华银行（UOB）分析，制造业仍是越南经济增长的最大动力。上半年工业生产继续保持两位数增长，同比增长10.8%，明显高于去年同期的8.7%。大华银行指出，全球市场对人工智能（AI）相关产品需求持续增长，正为越南制造业发展注入新的动力。



此外，公共投资继续发挥重要支柱作用。汇丰银行评价，越南基础设施投资支出约占国内生产总值（GDP）的6%至7%，明显高于地区平均水平。在货币政策宽松空间有限的背景下，越南正较为有效地利用财政政策空间推动经济增长。



汇丰银行还指出，越南国内消费持续复苏，社会消费品零售总额同比增长12.9%。旅游业表现亮眼，今年上半年国际游客到访量达近1230万人次。该行认为，随着国内增长动力承担起更重要的作用，越南经济将具备更强的缓冲能力，以应对外部冲击。



在贸易方面，电子产品出口继续成为一大亮点。武平明表示，越南持续巩固其在消费电子和科技产品组装领域的重要地位，并正逐步向更高附加值领域迈进。这不仅反映出出口规模的扩大，也体现了其在区域供应链中地位的提升。



另一个亮点是，尽管地缘政治局势持续波动，外商直接投资（FDI）仍保持强劲增长。今年上半年，越南FDI注册资本达346.5亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，创近五年来同期最高水平。大华银行指出，这表明全球供应链多元化趋势仍在持续，并继续为越南带来竞争优势。此外，巨额注册资本也为未来几个月实际到位资金继续增长奠定了基础，因此2026年有望成为越南吸引FDI规模最高的年份之一。



武平明在分析FDI资金流向时表示，注册资本体现的是投资预期，而实际到位资金才是真正反映投资者信心的重要指标。这说明越南不仅保持了较快的经济增长，也持续保持着对国际投资者的吸引力。他强调，一个值得关注的现象是外国投资者的增资和股权并购金额同比增长近90%，表明全球供应链向越南转移正进入更深层次的发展阶段——不仅新建，更并购、扩产以及利用现有产能。



外资企业——Bandai越南公司为近1000名劳动者提供了稳定的就业岗位。。图自越通社

前方道路挑战犹存



尽管越南经济在今年前两季度交出了一份亮眼的成绩单，但汇丰银行提醒，在政策缓冲空间已不如以往充裕的情况下，经济增长速度越快，贸易平衡、通胀、汇率和利率等各项指标就越容易受到影响，宏观经济稳定面临的挑战也将更加严峻。



在贸易平衡方面，今年上半年越南货物贸易逆差约166.5亿美元，与去年同期的贸易顺差形成鲜明对比。乍看之下，这一变化似乎令人担忧。然而，汇丰银行指出，若进一步分析进口结构可以发现，进口增长主要集中在机械设备和原材料等生产资料，这些商品主要用于投资和生产。从这个角度来看，当前的贸易逆差更多是在为未来生产能力扩张作准备，其性质与消费驱动型贸易逆差存在本质区别。



下一个挑战来自通胀压力。今年上半年，越南消费者物价指数（CPI）平均上涨4.38%，已接近国会设定的约4.5%的全年调控目标，同期核心通胀上涨4.12%。裴明甲指出，上半年核心通胀和平均CPI均已超过4%，这意味着今年剩余时间货币政策的调控空间已较为有限。因此，未来货币政策仍需保持灵活审慎。



此外，汇率和利率也将是下半年需要重点关注的问题。今年年初，越南盾（VND）一度对美元升值，但自第一季度末开始，汇率压力明显加大。汇丰银行指出，汇率压力具有较为明显的内生性特征。即使国际市场上美元在部分时期并未显著走强，越南盾仍持续承压，因为国内外汇需求增长快于供给。



在利率方面，据汇丰银行的分析，尽管政策利率维持不变，但今年上半年银行间市场利率和存款利率仍持续上升，并保持在较高水平。这反映出，在经济快速增长的背景下，信贷需求始终快于资金吸收速度。星展银行（DBS）和大华银行（UOB）预测，越南国家银行将在2026年剩余时间继续维持现行政策利率不变，以在支持经济增长与抑制通胀之间保持平衡。



总体来看，2026年上半年，越南经济已展现出应对外部挑战的能力。正是这种强劲复苏和快速增长，使包括渣打银行（Standard Chartered）、大华银行（UOB）和星展银行（DBS）在内的多家国际金融机构纷纷上调对越南2026年经济增长的预测。其中，渣打银行预计， 2026年越南GDP增长率将达9.5%，2027年进一步升至11%。（完）



