经济

2026年前7个月进出口继续成为越南经济突出亮点

2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。

同塔省芒果。图自越通社
同塔省芒果。图自越通社

越通社河内 ——2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。

据初步统计，前七个月越南货物进出口总额约达6590亿美元，同比增长28%。其中，出口额约3200亿美元，同比增长21.9%；进口额为3390亿美元，同比增长34.5%。

这一成绩表明，在全球经济仍面临诸多不确定因素的背景下，越南生产经营和对外贸易活动保持稳定增长。

越南工贸部副部长阮生日新表示，随着新一代自由贸易协定（FTA）红利持续释放，预计2026年越南全年货物贸易进出口总额有望突破1万亿美元。

截至2026年7月底，越南依据各项自由贸易协定累计签发原产地证书超过120万份，涉及出口金额近1000亿美元，占全国出口总额约28%。部分自由贸易协定的关税优惠利用率达到30%至50%。

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出口到英国的皮鞋。图自越通社

经济增长保持向好态势。今年第一季度越南国内生产总值（GDP）增长7.94%，第二季度增长8.39%，上半年GDP同比增长8.18%。不过，要实现全年GDP增长10%的目标，下半年必须实现11.7%的增速。

越南统计局国家账户部主任阮氏梅幸表示，随着一批重点基础设施项目加快推进，公共投资有望继续成为推动经济增长的重要动力。但要充分发挥投资效益，还需及时解决投资审批、征地拆迁、建筑材料供应以及项目实施等方面存在的问题。

越南Economica公司总经理黎维平认为，社会消费品零售总额和消费服务收入增长超过10%，表明国内需求正在成为经济增长的重要引擎。这一成果建立在宏观经济保持稳定、各大经济指标平衡的基础之上，为未来几个季度保持增长创造了有利条件。

专家还认为，除传统增长动力外，科技创新、数字经济和数字化转型将为经济发展注入新的动力。人工智能、大数据、云计算、物联网和自动化等新技术的广泛应用，将助力企业提高生产效率、降低成本并增强国际竞争力。

此外，绿色经济发展、能源转型、财政政策与货币政策协调配合，以及持续推进营商环境改善和行政体制改革，也将进一步增强市场信心，支持企业生产经营，为实现2026年两位数经济增长目标提供新的动力。（完）

越通社
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