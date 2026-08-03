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岘港医院成功治疗同时携带两种罕见基因突变的肺癌病例

岘港肿瘤医院表示，该院近日发现一例同时伴有EGFR和ALK双重基因突变的非小细胞肺癌患者。这种同时存在两种驱动基因突变的情况，在世界医学文献和临床实践中均被认为极为罕见。

Dương Ngọc Diệp
附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社岘港——岘港肿瘤医院表示，该院近日发现一例同时伴有EGFR和ALK双重基因突变的非小细胞肺癌患者。这种同时存在两种驱动基因突变的情况，在世界医学文献和临床实践中均被认为极为罕见。

患者N.T.T.（1970年出生，岘港人）在另一家医疗机构被诊断出肺癌后，前往岘港肿瘤医院就诊。此前，患者出现长期咳嗽、右侧胸闷疼痛等症状，影响日常生活，且无吸烟史。

经检查，病理结果确诊患者为肺腺癌（非小细胞肺癌）。影像诊断显示右肺肿瘤伴纵隔淋巴结，发现时尚未记录脑转移和骨转移。综合临床旁检查结果后，医生诊断为右肺进展期肺癌，并指示进行分子生物学检测以选择治疗方案。

检测结果显示，患者同时携带EGFR和ALK两种基因突变。据医生介绍，通常肺癌患者只携带一种“驱动”基因突变以选择靶向治疗药物。同时出现这两种突变的情况极为罕见。

为确保准确性，标本在确认此为岘港肿瘤医院首例双重突变病例前已进行复核和结果比对。该病例在选择治疗方案时面临诸多挑战，因为目前关于两种突变同时出现时应优先针对哪种突变进行治疗，尚缺乏充分证据。

经会诊并权衡专业数据后，患者初期接受靶向药物阿法替尼治疗。然而，近三个月后，CT扫描评估结果显示疗效未达预期。专业委员会随后决定转向针对ALK突变的靶向治疗策略。

经过6个多月治疗，重新评估结果显示，疗效良好，CT影像已未见肿瘤，临床症状明显改善，患者健康状况稳定。

据岘港肿瘤医院内科二科主任、二级专科医生阮金通表示，该病例显示了精准医学在癌症治疗中日益重要的作用。分析肿瘤生物学特征有助于医生为每位患者选择适合的治疗方案，从而提高治疗效果。

该病例也肯定了岘港肿瘤医院在开展分子生物学检测技术、多学科会诊和个体化治疗方面的能力，为中部—西原地区民众在当地即可获得现代癌症治疗方法创造了条件。（完）

Dương Ngọc Diệp
越通社
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