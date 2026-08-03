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2026年8月30日前：完成陆地边境各乡第一阶段一贯制寄宿制学校建设

政府副总理黎进洲近日签署了政府总理于2026年7月20日下达的关于加快边境各乡一贯制寄宿制学校的进度并确保其质量的第50号指令。该指令要求确保第一阶段工程竣工，于2026年9月5日同时举行落成典礼，并于2026-2027学年开始后立即投入使用。

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越通社
#陆地边境 #一贯制寄宿制学校 #确保质量 #第一阶段 #立即投入使用
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