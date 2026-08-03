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“湖畔辰河粉”是河内历史悠久、最具代表性的传统河粉品牌之一，创立于1955年，以传统河粉风味、清澈鲜甜且由慢炖骨汤熬制而成的汤底闻名。图自 越通社
在数字平台上推广“湖畔辰河粉”品牌。图自 越通社
河内灵潭都市区一家河粉店的厨师正在为顾客制作鸡肉河粉。图自 越通社
河内灵潭都市区一家河粉店的厨师正在准备鸡肉河粉。图自 越通社
一碗配有丰富调料的半熟牛肉河粉。图自 越通社
河内南鱼街的林氏鸡肉河粉。图自 越通社
河内河粉：从文化遗产到文化IP
在创意经济逐渐成为发展趋势的背景下，河内市发起的“从非物质文化遗产‘河粉’打造文化IP”大赛，展现了挖掘和弘扬文化遗产价值的新思路。该活动将文化视为一种内生资源，推动其转化为促进经济社会发展的新动能。
2026年08月03日星期一 08:00
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