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从40岁开始为老年生活做准备：“提早投资”，安享健康晚年

在《2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划》实施细则草案中，越南卫生部首次提出面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作。

劳动者接受健康体检。图自越通社
劳动者接受健康体检。图自越通社

越通社河内——在《2026-2035年国家卫生、人口与发展目标计划》实施细则草案中，越南卫生部首次提出面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作。

实施细则的新亮点表明，相关政策不仅扩大了老年人照护的内容，而且在观念上也发生了转变：为老年生活做准备并非等到年老之时，而需从中年甚至更早阶段开始，以便在人口老龄化迅速发展的背景下，让每一个人都能实现健康、自立地生活。

衰老实际上始于相当早

长期以来，许多人仍将衰老视为数十年后的事情。因此，健康照护、财务积累或心理准备通常只有在临近退休或身体开始出现疾病时才被放在日程上。

然而，《2026—2035年阶段医疗卫生、人口与发展国家目标计划》实施细则提出了不同的切入方式。卫生部建议面向40岁及以上人群开展为老年生活做准备的知识与技能指导及普及工作，其中包括构建健康的生活方式、定期体检、财务准备、适宜的就业，以及在家庭中照护老年人的技能。

这是首次将为老年生活做准备的时机放在中年阶段，而非仅集中于民众步入高龄后的照护。

东英综合医院老年科主任吴氏江医生表示，30岁以后，人体肌肉量、骨密度和新陈代谢都会逐渐下降。吸烟、滥用酒类、高糖高脂饮食或缺乏运动等习惯，都会增加年老时患上心血管疾病、糖尿病、癌症及多种慢性疾病的风险。然而，许多已满40岁的人仍未意识到自己正进入需要为老年生活做准备的阶段。

为老年生活投资，亦是为未来投资

在越南人口老龄化速度加快的背景下，从中年中转变观念被视为从被动接受转向主动迎接衰老过程的必要举措。

甚至，人口与社会问题研究所原所长阮廷举教授认为，为老年生活做准备实际上不应从40岁才开始，而需要提前做好准备。

阮廷举教授评价道，“没有人能逃避衰老。高龄时的健康、财务、心理或就业等问题，早在很久以前就已经形成。如果等到年老时才去准备，那就为时已晚了。”

据他介绍，准备工作需要得到全方位看待：年轻时保持健康的生活方式有助于降低年老时的患病风险。参加社会保险、医疗保险以及进行财务积累，将在法定劳动年龄结束后提供稳定的收入来源。同时，在代沟日益扩大的背景下，心理上的准备也至关重要。

从医疗角度来看，吴氏江认为，如果尽早改变生活方式（摒弃不健康习惯），每一个人都能降低患有慢性疾病的风险、减少残疾率、改善心理健康，并大幅降低年老时的治疗费用。这也有助于减轻医疗系统和社会保障体系的压力。

与此同时，许多民众也希望，若能实施，将聚焦于切合实际的知识。（完）

越通社
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健康越南

越南—新纪元

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