经济

隆城机场航站楼进入收尾阶 力争9月试运行

按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。

隆城机场航站楼进入收尾阶。图自越通社
隆城机场航站楼进入收尾阶。图自越通社

越通社河内 ——按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。

据越南机场总公司（ACV）消息，截至目前，隆城机场客运航站楼已完成近70%的工程量，其中土建部分近80%。承包商正集中完善玻璃天窗、内部装修及景观工程，力争在2026年9月基本完成航站楼土建部分。

在航站楼设备方面，行李处理系统（BHS）和钢结构地板安装完毕，ICS机械传送带也就位。各承包商正对行李处理系统进行检查和功能测试。

vnanet-potal-tap-trung-hoan-thien-trai-tim-san-bay-long-thanh-8767974-2.jpg
隆城机场航站楼进入收尾阶。图自越通社

截至目前，手提行李安检系统（SSE）257台设备中，有214台运抵工地（占比84%），其中数十台已安装。停机位服务系统及登机桥设备基本安装完成。此外，承包商基本运抵足够的物料设备，正加快安装航站楼内的自动扶梯、步行扶梯和电梯。

据ACV透露，截至目前，隆城机场子项目3（航空关键工程）已完成签约合同总值的近80%。其中，主要建筑安装标段累计完成工程量约70%。连接交通道路、第一条跑道、滑行道和停机坪基本完工。第二条跑道完成混凝土浇筑，即将安装设备。燃油供应系统完成超80%工作量。港内交通、机场管理系统、1号货运站等项目也在加紧施工。

预计从今年9月至11月，隆城机场将进行三轮试运行。此外，为在年底前投入商业运营，相关单位将协调，对隆城机场进行检查、校准和运营许可审批。（完）

越通社
#新纪元 #隆城机场 #航站楼 #进入收尾阶 #试运行 #客运航站楼
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

构建与隆城机场对接的无缝交通网络。图自越通社

构建与隆城机场对接的无缝交通网络

随着多条连接隆城国际机场（隆城机场）的高速公路和环线公路抓紧完工，同奈市正在建设一系列现代路线，构建与越南这一最大机场闭环相连的交通网络。

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺。图自越通社

隆城机场多项重点工程项目加速冲刺

7月20日，越南机场总公司（ACV）表示，各单位正部署人力和机械设备，全力施工隆城国际机场（隆城机场）第三组成项目（核心航空工程）。截至目前，第一及第二跑道、滑行道、停机坪、客运航站楼停机坪、飞机燃料供应系统等多项大型工程即将完工。

更多

同塔省芒果。图自越通社

2026年前7个月进出口继续成为越南经济突出亮点

2026年前7个月，越南经济保持复苏势头，工业生产、进出口、消费和投资等领域均呈现出积极增长态势。其中，进出口继续成为经济发展的突出亮点，为实现全年经济增长目标奠定了重要基础。

有效开发太阳能，助力确保能源安全。图自越通社

国家能源安全：从微小行动到宏伟目标

在持续高温酷暑导致全国用电需求大幅激增的背景下，节约用电已不再是对各家各户的劝告，而是保障国家能源安全的紧迫要求。从客满的酒店、餐厅，到旅游区乃至各个居民区，系列高效用电措施正在同步开展。

半导体行业中晶圆传输机器人装配线。图自越通社

法国专家为越南半导体产业发展建言

在越南大力发展半导体产业的背景下，构建完善的产业生态体系、明确发展方向并大力提升实际实施能力，比单纯追逐最先进芯片制造技术更为重要。

越南龙虾在出口版图上掀起热潮。图自越通社

越南农产品“新星”

在榴莲高速增长之后，“新星”正在指向胡椒、龙虾、椰子、香蕉等，每个越南人家中熟悉的农产品都有潜力成为十亿美元出口产业。

胡志明市国会代表团副团长武煌银发表讲话。图自越通社

修改《土地法》提升土地治理效能

越共十四届三中全会已为《土地法》及相关法律的修改确定了多项重大方向，其中强调要革新土地治理思维。许多专家、管理者建议继续完善土地征收、补偿、定价、分级分权及土地增值收益调节等机制，以确保国家、人民和企业之间的利益和谐。

庆和省推动电子商务发展，优先将主力产品和“一乡一品”产品投放到数字平台，以拓展销售渠道。图自越通社

强化越南电子商务生态系统中各主体责任

在《电子商务法》正式生效近一个月后，在线买卖市场正在出现初步变化。从电商平台、企业、卖家到KOL、KOC（社交媒体意见领袖）和联盟营销人员，都不得不改变运营方式，从速度型增长转向以责任、透明和依法合规为基础的发展。

太原省TNG纺织服装股份公司生产出口欧盟市场的产品。图自越通社

《越欧自贸协定》助力越南商品拓展欧盟市场

实施近6年后，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）继续成为推动越南对欧盟出口的重要动力。该协定不仅创造了关税优惠，还助力企业提升竞争力，深入供应链，并在这一高标准市场树立地位。然而，随着欧盟持续与众多其他伙伴扩大自贸协定，EVFTA 带来的关税优势将无法长期维持。

加拿大企业代表了解越南咖啡产品。图自越通社

助力越南商品征服加拿大市场的支撑平台

好运超市在埃德蒙顿、卡尔加里、温尼伯和萨里等城市拥有9家超市，每个销售点面积从2300至5000平方米不等。通过从越南采购、进口、分销到零售的闭环模式，越南商品能够更快送达消费者手中，减少中间环节并提升竞争力。

越南驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美发表讲话。图自越通社

提升越南建材在澳大利亚市场的地位

利物浦商会副主席罗伊·哈拉比（Roy Halabi）在研讨会上指出，越南具备在国际市场上具有竞争力的建材生产能力。但企业若希望在澳大利亚建立长期合作关系，需要同时满足产品质量稳定、交货准时以及价格具有竞争力等三项基本条件。