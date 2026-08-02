隆城机场航站楼进入收尾阶 力争9月试运行

越通社河内 ——按计划，隆城国际机场将于2026年9月开始试运行，并于年底前投入商业运营。为实现这一目标，各施工单位正集中资源完善重点标段，特别是加快被视为项目“核心”的客运航站楼的建设与设备安装。



据越南机场总公司（ACV）消息，截至目前，隆城机场客运航站楼已完成近70%的工程量，其中土建部分近80%。承包商正集中完善玻璃天窗、内部装修及景观工程，力争在2026年9月基本完成航站楼土建部分。



在航站楼设备方面，行李处理系统（BHS）和钢结构地板安装完毕，ICS机械传送带也就位。各承包商正对行李处理系统进行检查和功能测试。



隆城机场航站楼进入收尾阶。图自越通社

截至目前，手提行李安检系统（SSE）257台设备中，有214台运抵工地（占比84%），其中数十台已安装。停机位服务系统及登机桥设备基本安装完成。此外，承包商基本运抵足够的物料设备，正加快安装航站楼内的自动扶梯、步行扶梯和电梯。



据ACV透露，截至目前，隆城机场子项目3（航空关键工程）已完成签约合同总值的近80%。其中，主要建筑安装标段累计完成工程量约70%。连接交通道路、第一条跑道、滑行道和停机坪基本完工。第二条跑道完成混凝土浇筑，即将安装设备。燃油供应系统完成超80%工作量。港内交通、机场管理系统、1号货运站等项目也在加紧施工。



预计从今年9月至11月，隆城机场将进行三轮试运行。此外，为在年底前投入商业运营，相关单位将协调，对隆城机场进行检查、校准和运营许可审批。（完）